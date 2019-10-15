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Kültür Dairesi derneklere yapılacak yardımlarla ilgili toplantı düzenleyecek

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Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında 2020 yılında yapacağı yardımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenliyor
Kültür Dairesi derneklere yapılacak yardımlarla ilgili toplantı düzenleyecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi 2006 yılından beri yürürlükte olan Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında 2020 yılında yapacağı yardımlar hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, toplantı, güzel sanatlarla ilgili tüm derneklerin katılımına açık olarak, 18 Elim 2019 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Güzel sanatlarla ilgili tüm derneklerin katılım göstermesinin beklendiği toplantıda, Kültür Dairesi’nin Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında 2020 yılında yapacağı yardım koşulları ve takvimlendirme hakkında bilgi verilecek.

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