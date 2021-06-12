Kültürel Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay: Tüm Bu Emek ve Çabalara Saygı Gösterilmediği Hissi Uyandırıyor

Kültürel Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay’ın sosyal medya paylaşımı;

"Zahra sokaktaki surlar yaklaşık iki yıl önce çöktükten sonra burayı restore etme görevi Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne verilmişti. Uzmanların zamanla yarışarak hazırladıkları projenin uygulanması 2020 yılı içerisinde covid pandemisi koşullarında gerçekleştirilmiş, bölgedeki zemindeki sıkıntı ve yıkılma tehlikesi devam ettiği için yol aylarca trafiğe kapanmış ve emekçilerimiz bu zorlu koşullarda çalışmalarını yapmıştı. Bir sabah uyanıyorsunuz, yıkılan ve tamir edilen sur duvarlarının olduğu bölümde ralli başlangıcı yapıldığını, onlarca araba ve yüzlerce insanın sanki iki yıl önce burada hiçbir şey olmamış gibi yığıldığını görüyorsunuz, sonrasında tüm bu emek ve çabaların saygı görmediği hissine kapılıyorsunuz. Halbuki bölgedeki ve Lefkoşa sur duvarlarındaki sıkıntılar devam ediyor. Acil müdahale yapılmaz ise önümüzdeki yıllarda başka çökmelerin yaşanması sürpriz olmayacaktır. Kazananları gönülden kutlarım!"