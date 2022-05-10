Küresel piyasalarda kayıplar derinleşiyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta faiz artırmasıyla piyasalarda derinleşen kayıplar bu haftanın başında da sürdü. Dün ABD, Asya ve Avrupa borsaları gerilerken kriptolar da değer kaybetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere başlıca merkez bankalarının geçen hafta faiz artırımına gitmelerinin ardından piyasalardaki sarsıntı sürüyor.

Merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele politikalarını daha da sertleştireceğine ilişkin beklentilerin kuvvetlenmesiyle birlikte ekonomik büyümenin de zarar göreceğinden endişe ediliyor.

Enflasyonda ve faizlerdeki yükselişle birlikte büyümenin zarar göreceği endişesi ve devam eden Ukrayna-Rusya savaşının ekonomideki riskleri artırması nedeniyle yatırımcılar riskli varlıklarını satmayı sürdürüyor. Bu nedenle riskli varlıklar olarak değerlendirilen borsa ve kripto paralardaki gerileme devam ediyor.

ABD BORSALARI SERT GERİLEDİ

Dün ABD borsalarında, yatırımcıların kendilerini ekonomik risklerden korumaya çalışmak istemesi nedeniyle yaşanan sert kayıplar devam ederken Asya ve Avrupa borsalarında da kayıplar hızlandı.

ABD’de halka açık en büyük 500 şirketin hisselerini listeleyen S&P 500 endeksi yüzde 3,20 gerilerken Nasdaq borsasında işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketi kapsayan Nasdaq 100 endeksi yüzde 4 değer kaybı yaşadı.

TAHVİL GETİRİLERİNDEKİ ARTIŞ DURDU

Bununla birlikte ABD doları başlıca para birimlerinin karşısında yükselirken, emtia fiyatlarında düşüşler görüldü.

ABD Hazine tahvillerinin getirisindeki artışlar ise Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic’in haziran toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımın ele alınmayacağına ilişkin açıklamalarıyla bulunmasıyla soluklandı.

ASYA BORSALARI DA GERİLEDİ

Bununla birlikte Asya borsaları da ekonomik büyümenin yavaşlaması endişeleriyle yaklaşık iki yılın dip seviyesine geriledi. Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 1’e yakın geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi art arda yedinci seansta da geriledi. Endekste kayıplar seans içinde yüzde 2,3’ye kadar yükselirken, yılın başından bu yana yüzde 18’i buldu. Daha sonra kayıplarını kısmen telafi eden endeks son işlemlerde yüzde 1,3 eksiye geçti.

AVRUPA’DA DA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

ABD ve Asya borsaları ile birlikte Avrupa’da da kayıplar derinleşti. 17 Avrupa borsasında işlem gören 600 şirketi listeleyen STOXX 600 endeksindeki kayıp yüzde 2,90 oldu.

Borsa İstanbul ise yine küresel piyasalardan ayrışarak günü yükselişle kapattı. Borsa İstanbul’da işlem gören başlıca 100 hisseyi kapsayan BIST 100 endeksi dün 0,28 arttı.

BİTCOİN’DE DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Kripto para Bitcoin ise gerilemeye devam etti. Genellikle ABD borsalarındaki teknoloji hisseleri ile paralel hareket eden Bitcoin, borsalara eş olarak geriledi.

Dün son 10 ayın en düşüğüne gerileyerek gece saatlerinde 30 bin doların altını gören Bitcoin, sabah saatlerinde 31 bin dolar seviyesinde değerlendi.

PETROL

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’deki tecrit uygulamaları, doların güçlenmesi ve artan resesyon riskinin küresel talep görünümü ile ilgili endişeleri kuvvetlendirmesiyle dün görülen sert kayıpları artırarak yüzde 1’in üzerinde geriledi.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1,2 düşüşle 105 dolara, ABD hafif ham petrolü ise yüzde 1’in üzerinde düşüşle 102 dolara geriledi.