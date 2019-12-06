Kürtçe konuşan baba oğulu vuran katile müebbet

Kürtçe konuştuğu için vurularak öldürülen Kadir Sakçı davasında mahkeme, sanık Hikmet Usta’nın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sakçı'nın olayda ağır yaralanan oğluna yönelik eyleminden dolayı da sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Resmi Hesabı’ndan paylaşılan bilgiye göre Aralık 2018’de ‘Kürtçe konuştuğu’ gerekçesiyle Kadir Sakçı’yı (43) ateş ederek öldüren ve oğlu Burhan Sakçı’yı (16) ağır yaralayan sanık Hikmet Usta’ya cinayet dolayısıyla müebbet, ağır yaralamadan dolayı da 15 yıl hapis cezası verildi. Verilen cezalarda hiçbir indirim uygulanmadı.

Davayı takip eden Özgürlükçü Hukuklar Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi’nin hesabından atılan tweet’te, “Umarız ki bu ceza tüm ırkçı saldırılar açısından caydırıcı olur” denildi.