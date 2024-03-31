“Kütüphane Haftası”, Yakın Doğu Oluşumu Kütüphaneleri ve Kültür Dairesi iş birliği ile düzenlenen “Kütüphane ve Edebiyat Sohbetleri” ile kutlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane ile toplamda 4 milyondan fazla basılı kaynak ve 1 milyar çevrimiçi kaynağa erişim sağlayan Yakın Doğu Oluşumu Kütüphaneleri’nde “Kütüphane Haftası” yoğun katılımlı etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında, Yakın Doğu Oluşumu Kütüphaneleri ve Kültür Dairesi iş birliği ile düzenlenen “Kütüphane ve Edebiyat Sohbetleri” paneli, ülkenin önde gelen yazarlarını bir araya getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur’un oturum başkanlığında gerçekleşen panelde; Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, yazar Mehmet Kansu ve yazar Eralp Adanır birer sunum yaptı. Panelin açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç Dr. Ayhan Dolunay yaparken, ilk sunum Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Ayhan Dolunay: “Kütüphanelerimizde, nadir eserlerden güncel bilimsel kaynaklara kadar geniş bir arşivi sadece öğrencilerimizle değil tüm halkımızla buluşturuyoruz.”

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Müdürü ve İletişim Fakültesi Dekan Vekili “Yakın Doğu Oluşumu bünyesinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane, nadir eserlerden güncel bilimsel kaynaklara kadar geniş bir arşivi sadece öğrencilerimizle değil tüm halkımızla buluşturuyor” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Yakın Doğu Oluşumu Kütüphanelerinin, 4 milyondan fazla basılı kaynak ve 1 milyar çevrimiçi kaynağa erişim imkanı sunduğunu belirterek, “Kütüphanelerimiz, 1500 kişilik çalışma masaları, amfiler, bireysel ve grup çalışma odaları, sergi salonları ve derslikler gibi olanaklarla ülkemizin eğitsel, kültürel ve sanatsal merkezi konumundadır” dedi.

Doç. Dr. Ayhan Dolunay, “Tüm topluma ücretsiz hizmet sunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne layık bir şekilde hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu: “Kendimi yazarak buldum, mutlu oldum.”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu panelde, şiir yazmaya nasıl başladığını anlatarak, ‘Şiirlerle Büyüsün Çocuklar’ isimli şiir kitabından alıntılar yaptı. Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, “Sanatla, şiir yazarak ve okuyarak mutlu oluyorum. Ailem bana bu süreçte çok büyük destek oldu. Annemi küçük yaşta kaybettim, kendimi yazarak buldum, mutlu oldum” dedi. KKTC’de “Çocuk Edebiyatı” alanında birçok çalışma yapan Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, şiir kitabının çok beğenildiğini bu nedenle 4-5 baskı yaptığını belirtti. Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, aynı zamanda; ‘Şiirlerle Büyüsün Çocuklar’ isimli bir de televizyon programı ile çocuklara şiiri sevdirmeye çalıştığını ifade etti. İnsanları, öğretmenlik yapmayı ve yöneticilik yapmayı çok sevdiğini, her zaman hayal kurup, olumlu düşüncelerle hayatına güzellikler davet ettiğini ifade ede Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, “En çok anne olmayı sevdim. Her şeye rağmen çalışıp üreten, kariyer sahibi bir kadın olmayı da başardım. Hayal edin, hedef koyup onlara ulaşın” şeklinde konuştu.

Eralp Adanır: “Kitaplarınızdan vazgeçecek olursanız, kütüphanelere bağışlayın.”

Konuşmasına, KKTC’de 1940 yıllarda yayımlanan Hürsöz gazetesindeki bir haberden alıntı yaparak başlayan yazar Eralp Adanır ise gazetedeki “Limasoldaki kütüphane kuruluyor” başlıklı haberi okudu. Geçmişten, günümüze kütüphanelerin her toplumda önemli bir yeri olduğuna değinen Adanır, kütüphanecilik, kitaplar ve okumanın önemine değindi. Kitapların korunması için en iyi yerlerin kütüphaneler olduğunu söyleyen Adanır, “Toplumsal bellek olan kütüphanelerimize sahip çıkmalıyız. Bir savaşta bile ilk önce yok edilmek istenen yerler kütüphanelerdir çünkü kütüphaneler bir toplumun belleğidir” dedi.

Kullanılmayan kitapların kurumsal kütüphanelere bağışlanması gerektiğini de vurgulayan Adanır, “Pandemi döneminde yaptığımız bir çalışmada, kitapların çöpe atıldığını gördüğümüz, duyduğumuz bile oldu. Bu bizleri çok üzdü. Kitapları sevin, okuyun, saklayın, onlardan vazgeçecek olursanız da sakın atmayın, kütüphanelere götürüp bağışlayın” ifadelerini kullandı. Çocukluk yıllarında gittiği kütüphanelerden örnekler veren Adanır; “Kütüphanelerdeki o kokuyu hala hatırlıyorum, yürürken ahşap zeminin gıcırtısı hala kulaklarımda. Kitap alıp vermekle bizlere kazandırılan sorumluluklar hala hafızamızda” dedi.

Mehmet Kansu: “Özne olarak çok değerlisiniz, bunu fark edin…”

Sunumunda kitap okuma, kitapçılar ve kütüphanelerin önemine değinen yazar Mehmet Kansu ise; geçmişte çocukluğundan başlayarak biriktirdiği harçlıklarla kitap sahibi olduğunu ifade etti. Okuduğu kitaplardan örnekler veren Kansu, katılımcılara çeşitli tavsiyelerde bulundu. ‘Kolaj şiir çalışması’ yaptığını belirten Kansu, bundan büyük keyif aldığını, insanların hayatlarına tanıklık etmeyi çok sevdiğini belirtti. Kansu, “Soru sorun, soru sormaktan, araştırmaktan çekinmeyin. Sürekli her şeyi, her anı sorgulayın. Özne olarak çok değerlisiniz, bunu fark edin ve hayatınızı buna göre yönlendirin” dedi.