  • BIST 1.127
  • Altın 499,550
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2078 test, 4 yeni vaka!

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği'nden Kızılay Haftası açıklaması

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Sezai Sezen, Kızılay konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan 29 Ekim – 4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında mesaj yayımladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği'nden Kızılay Haftası açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Sezai Sezen, “Kızılay’ın varoluş sebebi olan gönüllü yardımlaşma ve destekleme ruhunu toplumumuzda daha da artırabilmek dileğiyle içinde bulunduğumuz Kızılay Haftası’nda toplumsal sorunlara, yine toplumdan aldığımız güçle çözüm üretme gayreti içerisinde olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Sezai Sezen, Kızılay konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan 29 Ekim – 4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında mesaj yayımladı.

Sezen, insani yardım ve hayır kuruluşu olan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’nin 1974 yılından bu yana gerek Kuzey Kıbrıs’ta gerekse yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak amacıyla faaliyetlerini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü dile getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın toplumda barışı, saygıyı ve hoşgörüyü kuvvetlendiren bir yapıyı temsil ettiğini kaydetti. 

Kızılay Haftası’nın başlangıç günü olan 29 Ekim’in Kızılaycılar için ayrı bir önemi olduğuna vurgu yapan Sezen, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yılını ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden kutlarım” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’nin sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler ve kurumları biraraya getirerek toplumsal dayanışmayı güçlendirme misyonuyla hareket ettiğini belirten Sezen, Kızılay Haftası vesilesiyle bireysel ve kurumsal bağışçılarına da bugüne kadar göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

İyilik yapmayı, zor durumda olanlara yardım etmeyi gönüllü olarak bir görev edinen dünya genelindeki tüm Kızılay gönüllülerinin, tüm Kızılay çalışanlarının, yardımsever kişi ve kurumların Kızılay haftasını kutlayan Sezen, dünya toplumlarının afetlerden ve savaşlardan uzak huzurlu yarınlarda birlikte olabilmesini temenni etti.

KIZILAY HAFTASI YARIŞMALARLA KUTLANACAK

Toplumdaki dayanışmayı ve gönüllü yardımlaşmayı desteklemek amacıyla faaliyetlerini her geçen gün daha da geliştireceklerini dile getiren Sezen, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ve katkılarıyla Kızılay Haftası kapsamında okullarda bir dizi etkinlik planladıklarını kaydetti.

Sezen, iyilik yapma, yardımlaşma ve sosyal sorumluluk bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gereken önemli kültürel değerlerimizin başında geldiğini vurguladı. İyilik ve yardımlaşma konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmak, iyilik yapma ve yardımlaşma bilincini öncelikle yarının büyükleri olan çocuklarda oluşturmak amacıyla resim ve kompozisyon yarışması düzenlediklerini belirten Sezen, bu yarışmalarla toplumsal dayanışmaya katkı sağlayacak değerler konusunda daha bilinçli bir nesil yetişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ KIZILAY HAFTASI’NI RESİMLERİ İLE RENKLENDİRECEK

İlkokullar arası iyilik ve yardımlaşma konulu resim yarışmasına 29 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında KKTC’de faaliyet gösteren kamu ve özel ilkokullardan tüm öğrenciler başvuru yapabilecek. Jüri değerlendirmesi sonrasında dereceye giren 3 öğrenciye tablet hediye edilecek.

ORTAOKUL VE LİSELER İYİLİK VE YARDIMLAŞMAYI KALEME ALACAK

Genç nesillerde iyilik yapma ve yardımlaşma kavramlarını yerleştirmek ve bu bilincin gelişmesini sağlamak amacıyla ortaokul ve liseler arasında düzenlenecek; “iyilik yapma ve yardımlaşma” konulu kompozisyon yarışmasına KKTC’de faaliyet gösteren kamu ve özel ortaokul ve liselerin tüm öğrencileri 29 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin eserlerinin jüri tarafından ayrı ayrı değerlendirileceği yarışmada dereceye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar ve dijital fotoğraf makinesi hediye edilecek.

YARIŞMA SONUÇLARI 22 ARALIK’TA DUYURULACAK

İlkokullar arası resim yarışması ile ortaokullar ve liseler arası kompozisyon yarışmasının sonuçları 22 Aralık tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli: “Evde Karantina İçin Çalışma Başlattık. Elektronik Bileklikle Takip Konusunda Adım Atıldı”29 Ekim 2020 Perşembe 13:50
  • Cafer Gürcafer’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı29 Ekim 2020 Perşembe 13:45
  • Lefke’de “Hurma Ve Yerel Ürün Pazarı " Kurulacak29 Ekim 2020 Perşembe 13:22
  • Sağlık Bakanı Pilli: Eğitime Ara Verilmesi Gündemde Değil29 Ekim 2020 Perşembe 13:05
  • Cumhuriyet Bayramı İskele De Coşkuyla Kutlandı29 Ekim 2020 Perşembe 12:46
  • Olgun Amcaoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla mesaj yayınladı29 Ekim 2020 Perşembe 12:45
  • Dursun Oğuz: "UBP Tabanı Anketlerle Dizayn Edilemez"29 Ekim 2020 Perşembe 12:40
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin , Kuruluşunun 97’nci Yıldönümü Girne’de Kutlanıyor29 Ekim 2020 Perşembe 12:35
  • Ziraat Mühendisleri, Zeytinyağında Hile Analizlerinin Bir An Önce Yapılmasını Talep Etti29 Ekim 2020 Perşembe 12:27
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlanıyor29 Ekim 2020 Perşembe 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti