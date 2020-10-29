Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği'nden Kızılay Haftası açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Sezai Sezen, “Kızılay’ın varoluş sebebi olan gönüllü yardımlaşma ve destekleme ruhunu toplumumuzda daha da artırabilmek dileğiyle içinde bulunduğumuz Kızılay Haftası’nda toplumsal sorunlara, yine toplumdan aldığımız güçle çözüm üretme gayreti içerisinde olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Sezai Sezen, Kızılay konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan 29 Ekim – 4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında mesaj yayımladı.

Sezen, insani yardım ve hayır kuruluşu olan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’nin 1974 yılından bu yana gerek Kuzey Kıbrıs’ta gerekse yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak amacıyla faaliyetlerini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü dile getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın toplumda barışı, saygıyı ve hoşgörüyü kuvvetlendiren bir yapıyı temsil ettiğini kaydetti.

Kızılay Haftası’nın başlangıç günü olan 29 Ekim’in Kızılaycılar için ayrı bir önemi olduğuna vurgu yapan Sezen, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yılını ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden kutlarım” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’nin sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler ve kurumları biraraya getirerek toplumsal dayanışmayı güçlendirme misyonuyla hareket ettiğini belirten Sezen, Kızılay Haftası vesilesiyle bireysel ve kurumsal bağışçılarına da bugüne kadar göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

İyilik yapmayı, zor durumda olanlara yardım etmeyi gönüllü olarak bir görev edinen dünya genelindeki tüm Kızılay gönüllülerinin, tüm Kızılay çalışanlarının, yardımsever kişi ve kurumların Kızılay haftasını kutlayan Sezen, dünya toplumlarının afetlerden ve savaşlardan uzak huzurlu yarınlarda birlikte olabilmesini temenni etti.

KIZILAY HAFTASI YARIŞMALARLA KUTLANACAK

Toplumdaki dayanışmayı ve gönüllü yardımlaşmayı desteklemek amacıyla faaliyetlerini her geçen gün daha da geliştireceklerini dile getiren Sezen, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ve katkılarıyla Kızılay Haftası kapsamında okullarda bir dizi etkinlik planladıklarını kaydetti.

Sezen, iyilik yapma, yardımlaşma ve sosyal sorumluluk bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gereken önemli kültürel değerlerimizin başında geldiğini vurguladı. İyilik ve yardımlaşma konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmak, iyilik yapma ve yardımlaşma bilincini öncelikle yarının büyükleri olan çocuklarda oluşturmak amacıyla resim ve kompozisyon yarışması düzenlediklerini belirten Sezen, bu yarışmalarla toplumsal dayanışmaya katkı sağlayacak değerler konusunda daha bilinçli bir nesil yetişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ KIZILAY HAFTASI’NI RESİMLERİ İLE RENKLENDİRECEK

İlkokullar arası iyilik ve yardımlaşma konulu resim yarışmasına 29 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında KKTC’de faaliyet gösteren kamu ve özel ilkokullardan tüm öğrenciler başvuru yapabilecek. Jüri değerlendirmesi sonrasında dereceye giren 3 öğrenciye tablet hediye edilecek.

ORTAOKUL VE LİSELER İYİLİK VE YARDIMLAŞMAYI KALEME ALACAK

Genç nesillerde iyilik yapma ve yardımlaşma kavramlarını yerleştirmek ve bu bilincin gelişmesini sağlamak amacıyla ortaokul ve liseler arasında düzenlenecek; “iyilik yapma ve yardımlaşma” konulu kompozisyon yarışmasına KKTC’de faaliyet gösteren kamu ve özel ortaokul ve liselerin tüm öğrencileri 29 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin eserlerinin jüri tarafından ayrı ayrı değerlendirileceği yarışmada dereceye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar ve dijital fotoğraf makinesi hediye edilecek.

YARIŞMA SONUÇLARI 22 ARALIK’TA DUYURULACAK

İlkokullar arası resim yarışması ile ortaokullar ve liseler arası kompozisyon yarışmasının sonuçları 22 Aralık tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.