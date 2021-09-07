KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp uygulaması hakkında yürütülen resen incelemeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kurum, kişilerden açık rıza alınmadan, profilleme amacıyla çerezler aracılığıyla kişilerden "kişisel veriler" alındığı gerekçesiyle WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL idari para cezası verdi.
Kararda ayrıca WhatsApp Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi metinlerinin 3 ay içerisinde kanuna uygun hale getirilmesi istendi.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatmıştı.
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