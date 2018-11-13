Lastik-İş Genel Başkanı Karacan, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

Ağır yaralanan Karacan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili lastik fabrikasında çalışan bir işçi gözaltına alındı.

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını ziyarete geldiği esnada, henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda, Karacan ile henüz ismi öğrenilemeyen iş yeri temsilcisi, vücutlarına aldığı kurşunlarla yaralandı.

FABRİKA İŞÇİSİ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralı Karacan ve diğer kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karacan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan fabrika işçisi Sedat U. emniyete götürüldü.