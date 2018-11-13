  • BIST 92.580
  • Altın 211,726
  • Dolar 5,4906
  • Euro 6,1759
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAFikri Karayel'den Bomba Haber

Lastik-İş Genel Başkanı Karacan, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

»
Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'daki bir lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Lastik-İş Genel Başkanı Karacan, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

Ağır yaralanan Karacan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili lastik fabrikasında çalışan bir işçi gözaltına alındı.

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını ziyarete geldiği esnada, henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda, Karacan ile henüz ismi öğrenilemeyen iş yeri temsilcisi, vücutlarına aldığı kurşunlarla yaralandı.

FABRİKA İŞÇİSİ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralı Karacan ve diğer kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karacan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan fabrika işçisi Sedat U. emniyete götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP kulislerinde büyükşehir belediye başkan adaylıkları için kimlerin adı öne çıkıyor?11 Kasım 2018 Pazar 14:49
  • Hakkari'deki patlamada 7 asker hayatını kaybetti10 Kasım 2018 Cumartesi 16:23
  • 10 Kasım töreninde 'Atatürk ilah değil' diyen kadın gözaltına alındı10 Kasım 2018 Cumartesi 15:48
  • Atilla Taş gözaltına alındı09 Kasım 2018 Cuma 15:11
  • 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan 70 yaşındaki adam gözaltına alındı09 Kasım 2018 Cuma 12:59
  • Yurt dışından telefon getirenlere kötü haber! Yüzde 300 zamlandı...09 Kasım 2018 Cuma 10:42
  • Washington kulisi: Halkbank aleyhindeki iddianamenin hazır olduğu konuşuluyor09 Kasım 2018 Cuma 09:46
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Özel öğretime teşviki kademeli olarak azaltıp kaldıracağız07 Kasım 2018 Çarşamba 12:27
  • Bahçeli: “Doğu Akdeniz'deki provokasyonlar Türkiye'yi pes ettiremeyecek”06 Kasım 2018 Salı 16:00
  • Oktay: “Kıbrıs'ı herhangi bir konuda yalnız bırakma gibi ne şansımız ne de lüksümüz var”06 Kasım 2018 Salı 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti