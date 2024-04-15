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LAÜ Öğrencileri, Çevre Temizliği Etkinliğiyle Çöpleri Topladı

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LAÜ Öğrencileri Çevre Temizliği İçin Güçlerini Birleştirdi
LAÜ Öğrencileri, Çevre Temizliği Etkinliğiyle Çöpleri Topladı

LAÜ öğrencileri çevre temizliğinin önemine dikkat çektiler

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri tarafından “Çevre Temizliği Etkinliği” düzenlendi.

Cengiz Topel Anıtı sahil şeridi temizlendi

Çevre temizliğinin, insanların ve diğer canlıların sağlığı açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğretim elemanları ve öğrenciler Cengiz Topel Anıtı sahil şeridi boyunca etrafa yayılmış olan çöpleri birlikte topladılar.

Yoğun öğrenci katılımı ile hafta sonu yapılan çevre temizliği etkinliğini tamamlayan öğrenciler, daha sonra çevre bilincinin oluşturulması amacıyla sosyal medya hesaplarında paylaşmış oldukları görsellerle çevre temizliğine dikkat çektiler.

Etkinlik sonundan toplanan çöpler ise Lefke Belediyesi görevlileri tarafından alındı.

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