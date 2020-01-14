LAÜ öğrencilerinden sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Hizmet Kulübü öğrencileri LAÜ Plaza Alanı’nda stand açarak, standı ziyaret eden öğrencilere sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği, sokak hayvanlarının yaşamlarının nasıl iyileştirilebileceği, beslenmeleri ve hayvan hakları hakkında bilgiler verdiler.

Öğrenciler hayvanların beslenmesi için mama kabı tasarladı

Sosyal Hizmet Kulübü öğrencilerinin yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi, sahipsiz sokak hayvanlarını koruma, beslenmelerini sağlama, soğuk kış günlerinde barınma gibi ihtiyaçlarının giderilmesi için düzenlenerek, hayvanlara karşı insanların daha fazla duyarlı olması amaçlandı. Ayrıca öğrenciler hayvanların beslenmesi için mama kabı tasarladı.

Yapılan proje ile LAÜ kampüsü içerisinde ve çevresindeki sokak hayvanlarının güvenliği, beslenmesi ve sağlıklı yaşaması hedeflendi. Hem farkındalık yaratmak hem de sokak hayvanlarına sağlık, barınma ve beslenme anlamında katkı sağlamak amacıyla yapılan sosyal sorumluluk projesi sokak hayvanlarının ihtiyaçları hakkında farkındalık yarattı