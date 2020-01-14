  • BIST 121.423
  • Altın 292,134
  • Dolar 5,8829
  • Euro 6,5402
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

LAÜ öğrencilerinden sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesi

» »
LAÜ öğrencilerinden sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesi
LAÜ öğrencilerinden sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Hizmet Kulübü öğrencileri LAÜ Plaza Alanı’nda stand açarak, standı ziyaret eden öğrencilere sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği, sokak hayvanlarının yaşamlarının nasıl iyileştirilebileceği, beslenmeleri ve hayvan hakları hakkında bilgiler verdiler.

Öğrenciler hayvanların beslenmesi için mama kabı tasarladı

   Sosyal Hizmet Kulübü öğrencilerinin yürüttüğü  sosyal sorumluluk projesi, sahipsiz sokak hayvanlarını koruma, beslenmelerini sağlama, soğuk kış günlerinde barınma gibi ihtiyaçlarının giderilmesi için düzenlenerek, hayvanlara karşı insanların daha fazla duyarlı olması amaçlandı. Ayrıca öğrenciler hayvanların beslenmesi için mama kabı tasarladı.

   Yapılan proje ile LAÜ kampüsü içerisinde ve çevresindeki sokak hayvanlarının güvenliği, beslenmesi ve sağlıklı yaşaması hedeflendi. Hem farkındalık yaratmak hem de sokak hayvanlarına sağlık, barınma ve beslenme anlamında katkı sağlamak amacıyla yapılan sosyal sorumluluk projesi sokak hayvanlarının ihtiyaçları hakkında farkındalık yarattı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bireylerin doğayı koruyabilmeleri için önce doğayı tanımaları sonra da doğayı sevmeleri gerekiyor05 Ocak 2020 Pazar 18:27
  • LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri atölye etkinliği düzenledi05 Ocak 2020 Pazar 18:20
  • LAÜ öğrencileri Kalkanlı Yaşam Evi sakinlerini unutmadı03 Ocak 2020 Cuma 17:47
  • LAÜ ve RDÜ arasında işbirliği31 Aralık 2019 Salı 14:35
  • LAÜ ve RDÜ arasında işbirliği31 Aralık 2019 Salı 13:39
  • LAÜ’de “Çul Çürüten Kumpanya” adlı tiyatro gösterimi sahnelendi30 Aralık 2019 Pazartesi 17:08
  • Kazak öğrenciler ulusal günlerini çoşku ile kutladılar29 Aralık 2019 Pazar 20:08
  • LAÜ öğrencileri Christmas’ı kutladılar29 Aralık 2019 Pazar 19:58
  • Kazak öğrenciler ulusal günlerini çoşku ile kutladılar28 Aralık 2019 Cumartesi 14:37
  • “Maviyemiş sağlık meyvesi olduğu kadar birim alan getirisi yüksek bir meyvedir”26 Aralık 2019 Perşembe 17:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti