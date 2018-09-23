LAÜ oryantasyon ekibi yeni öğrencilerin tüm işlemlerinde kolaylıklar sunuyor

Kampüs içerisinde kurulan 3 farklı istasyonda yeni gelenöğrencilere ve ailelerine birçok konudayardımcı olunurken, öğrencilerin kayıt işlemlerini kolaylıkla tamamlamaları için söz konusu standlarda öğrencilere danışmanlık hizmeti veriliyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)2018-2019 Akademik Yılı’na yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Ercan Havalimanı ve Girne Limanı’ndan LAÜ oryantasyon ekibi tarafından karşılanıp yurtlarına yerleştirilmesi ile başlayan oryantasyon programı bir çok aktivite ile devam ediyor.

KKTC Telsim ana sponsorluğunda düzenlenen “LAÜ Oryantasyon Etkinlikleri” çerçevesinde eğlenceli, kültürel, sportif aktivitelerin yanında öğrencilerin üniversiteye ve KKTC’ye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin birimlerini tanımalarına olanak sağlayacak bir çok farklı etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Kampüs içerisinde kurulan 3 farklı istasyonda yeni gelenöğrencilere ve ailelerine birçok konudayardımcı olunurken, öğrencilerin kayıt işlemlerini kolaylıkla tamamlamaları için söz konusu standlarda öğrencilere danışmanlık hizmeti veriliyor.

Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenci ve velilerine yönelik düzenlenen gezi programları kapsamında ise, Lefke bölgesindeki tarihi ve kültürel yerler yeni gelen öğrencilere ve velilere tanıtılıyor.Geziler kapsamında, Lefke bölgesini rehber eşliğindeziyaret eden öğrenciler ve aileleri tarihi, doğal ve kültürel mekanlar hakkında bilgi alma fırsatı buluyor.