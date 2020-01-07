  • BIST 112.600
  • Altın 301,349
  • Dolar 5,9739
  • Euro 6,6548
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

LAÜ’de kan bağışı kampanyası düzenlendi

» »
Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
LAÜ’de kan bağışı kampanyası düzenlendi

LAÜ Sağlık Birimi’nde tüm gün boyunca gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine gönüllü öğrenci ve LAÜ çalışanları katılım gösterdi.

Uçar: LAÜ Kızılay Kulübü Yönetimi olarak bizler, çok hevesli ve heyecanlıyız

   Etkinlik hakkında bilgi veren Kızılay Kulübü Başkanı Bilge Uçar, “Kızılay Kulübü olarak her yıl Kan Bağışı Kampanyası yapılıyor. LAÜ Kızılay Kulübü Yönetimi olarak bizler, çok hevesli ve heyecanlıyız.  Kan bağışı ünite sayılarımızı yükseltmek istiyoruz.  Bugün Kızılay Ekibinin sınırlı bir sayı toplaması vardı ve toplayabilecek ünite sayısı 40 oldu.  Ancak standımızı ziyaret eden, katkı koymak isteyen öğrenci sayısı kat ve kat yüksek olmuştur. İşte bu bizi mutlu ediyor ve öğrenci arkadaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Bir sonraki Bağış Kampanyası, Bahar 2020’de gerçekleşecek. Eminiz ki çok daha fazla ünite kan toplanacaktır.  Bugün burada standımızı ziyaret eden onlarca öğrenci ve organizasyona destek veren  öğrenci toplulukları oldu. Bunun en önemli örneği ise PDR Bölümü’ndeki arkadaşlarımız dönem projelerini bizim kampanyamıza katkı koyarak desteklediler. ‘Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var’ sloganıyla gün içerisinde bağışta bulunan öğrenci arkadaşlarımıza içecek ve tatlı ikram ettiler. Katkı yapan tüm öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ ve RDÜ arasında işbirliği31 Aralık 2019 Salı 13:39
  • LAÜ’de “Çul Çürüten Kumpanya” adlı tiyatro gösterimi sahnelendi30 Aralık 2019 Pazartesi 17:08
  • Kazak öğrenciler ulusal günlerini çoşku ile kutladılar29 Aralık 2019 Pazar 20:08
  • LAÜ öğrencileri Christmas’ı kutladılar29 Aralık 2019 Pazar 19:58
  • Kazak öğrenciler ulusal günlerini çoşku ile kutladılar28 Aralık 2019 Cumartesi 14:37
  • “Maviyemiş sağlık meyvesi olduğu kadar birim alan getirisi yüksek bir meyvedir”26 Aralık 2019 Perşembe 17:34
  • “Benim Gözümden Lefke” fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı25 Aralık 2019 Çarşamba 18:14
  • LAÜ’de ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ nedeniyle anma programı düzenlendi24 Aralık 2019 Salı 17:34
  • LAÜ’de üç gün boyunca devam eden “II. Lefke Kent Sempozyumu” tamamlandı22 Aralık 2019 Pazar 18:41
  • LAÜ’de “Diyetisyenlik Mesleğinde Kariyer Yolculuğu” konusu ele alındı21 Aralık 2019 Cumartesi 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti