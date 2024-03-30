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LAÜ’de öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi

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​​​​​​​Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından öğrenciler için bir dizi etkinlik düzenlendi.
LAÜ’de öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Oryantasyon Haftası” kapsamında düzenlenen eğlenceli etkinliklere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kampüste gerçekleştirilen etkinlikler sinema gecesi ile başlayıp, karaoke gecesi ve spor müsabakaları gibi etkinlikler ile devam etti. Ayrıca program kapsamında spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürü Kezban Zurnacı tarafından takdim edildi.

Müzik ve dans gecesi ile Dj Forbes’in sahne performansının yer aldığı etkinlikler kapsamında ayrıca Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi de düzenlendi.

 

Öğrencilerin ülkelerine özgü lezzetli pilavları yapıldı

Etkinliklerde bir araya gelen LAÜ öğrencileri, Kıbrıs kültürünün yanında farkı ülkelerin kültürlerini de tanıma fırsatı buldular. Gecede üniversitede öğrenim gören öğrencilerin ülkelerine özgü lezzetli pilavları yapılarak tadıldı.

Yedidalga Folklor Derneği tarafından Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi ile başlayan dans performansları LAÜ’de öğretim gören öğrencilerin yerel kıyafetleri ile yapmış olduğu danslar ile devam etti.

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