  • BIST 10739.62
  • Altın 2422.972
  • Dolar 32.2258
  • Euro 34.963
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

LAÜ’de ‘Yerel Lezzetler’ günü düzenlendi Kampüste öğrencilere “Magarına-Bulli” ikram edildi

» »
LAÜ’de ‘Yerel Lezzetler’ günü düzenlendi. Kampüste öğrencilere “Magarına-Bulli” ikram edildi
LAÜ’de ‘Yerel Lezzetler’ günü düzenlendi Kampüste öğrencilere “Magarına-Bulli” ikram edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) “Yerel Ürünler ile Sağlıklı Yaşam” günleri çerçevesinde Kıbrıs mutfağına özgü “Magarına-Bulli” LAÜ’lü öğrencilerin beğenisine sunuldu.

LAÜ Gastronomi Bölümü Akademisyenleri ve Gastronomi Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları “Magarına Bulli”, LAÜ kampüsünde kurulan standlarda sıcak olarak öğrencilere ikram edildi. Gün boyu yoğun ilgi gören standlarda ikram edilen magarına bullinin tadı öğrenciler tarafından beğeni ile karşılandı.

Etkinlik çerçevesinde standları ziyaret eden öğrenciler düşüncelerini dile getirerek, şunları söylediler:

Ecem Cingöz: Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Makarnayı çok seviyorum. Kıbrıs müzikleri eşliğinde ikram edilen makarnanın tadını çok beğendim. Üniversitemizin düzenlediği bu organizasyon için teşekkür ederim.

Maria Karimi: Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisiyim. Tavuk çok güzeldi. Keyifle yedik. Kıbrıs Kültürüne ait yemeği tatma imkanı sunan üniversiteme teşekkür ederim.

Eldem Sukaya: Diş Hekimliği 2. sınıf öğrencisiyim. Geçen hafta portakal günü etkinliğine de katılmıştım. Bu sefer de bizlere ikram edilen makarna ve tavuğu çok beğendim. Katkı koyan herkese teşekkür ederim.

Begüm Su Sözen: Hemşirelik (İngilizce) Bölümü’nde okuyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Daha önce hiç yememiştim. Üniversitemiz sayesinde tatma imkanı buldum.  Teşekkür ederim.

Ceren Küçük: Hemşirelik Bölümü öğrencisiyim. Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıs’ın güzelliklerini bilen biri olarak daha önce tattığım ve kendimin de yapmış olduğu bu lezzeti tekrar tadarak çok beğendiğimi belirtmek isterim. Herkese tavsiye ederim.

Tuba Yavuztürk: İlk kez tadıyorum. Üniversitemiz sayesinde böyle bir lezzeti tatmış oldum. Güzel bir yemekti, Gastronomi Bölümü öğrenci arkadaşlarımızın ve hocalarımızın eline sağlık.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ'de Yapay Zekanın Karanlık Yüzü ve Dijital Örgütler Üzerine Konferans Düzenlendi06 Mayıs 2024 Pazartesi 14:45
  • LAÜ’de düzenlen konferansta “Yapay Zekanın Karanlık Yüzü ve Dijital Örgütler Üzerindeki Etkileri” ele alındı  05 Mayıs 2024 Pazar 17:27
  • LAÜ'de Neşeli Cumartesiler Devam Ediyor: İkinci Etkinlik 4 Mayıs'ta!03 Mayıs 2024 Cuma 14:52
  • LAÜ'de 'Günümüz Spor Yöneticisi Nasıl Olmalı?' Konulu Konferans Düzenlendi02 Mayıs 2024 Perşembe 15:38
  • LAÜ Akademisyeni Bağcılar, Sağlıklı Toplumlar İçin Beslenme: Halk Sağlığında Diyetisyenlerin Rolü ’nü ele aldı28 Nisan 2024 Pazar 20:25
  • LAÜ’de Neşeli Cumartesiler Başlıyor: Baharın Keyfi Kampüste Yaşanacak26 Nisan 2024 Cuma 16:50
  • LAÜ’de Neşeli Cumartesiler başlıyor26 Nisan 2024 Cuma 15:46
  • LAÜ’de Eczacı Olmak konulu seminer ve Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi25 Nisan 2024 Perşembe 16:04
  • LAÜ’de öğrenci kulüpleri tarafından birçok aktivite düzenleniyor19 Nisan 2024 Cuma 11:24
  • Prof. Dr. Mustafa Sağsan, insanın bilgiyle iyilik arayışını ve etkileyici düşünsel çabalara vurgu yaptı16 Nisan 2024 Salı 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti