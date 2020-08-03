Lefkoşa'da kamyonetle motor çarpıştı.1 yaralı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde yolun solunda park halinde bulunan, Şahiner Tandoğan (E-53), yönetimindeki NV 577 plakalı kamyonet ile dikkatsizce yola giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde güneyden kuzeye doğru seyreden Ruhi Yiğit (E-65) yönetimindeki NB 393 plakalı motosikletin önünü tıkaması sunucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ruhi Yiğit, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.