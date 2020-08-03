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Lefkoşa'da kamyonetle motor çarpıştı.1 yaralı!

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Lefkoşa'da kamyonetle motor çarpıştı.1 yaralı!
Lefkoşa'da kamyonetle motor çarpıştı.1 yaralı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde yolun solunda park halinde bulunan, Şahiner Tandoğan (E-53), yönetimindeki NV 577 plakalı kamyonet ile dikkatsizce yola giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde güneyden kuzeye doğru seyreden Ruhi Yiğit (E-65) yönetimindeki NB 393 plakalı motosikletin önünü tıkaması sunucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ruhi Yiğit, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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