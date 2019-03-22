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Lefkoşa'da kaza ! Dikkatsizlik kazayı getirdi

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Lefkoşa’da akşamüzeri dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Lefkoşa'da kaza ! Dikkatsizlik kazayı getirdi

Lefkoşa’da akşamüzeri dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Lefkoşa'da bugün saat 17:30 sıralarında, Osman Örek Caddesi boyunca yönetimindeki PR 917 plakalı araç ile batı istikametinden, doğu istikametine doğru dikkatsizce seyreden 41 yaşındaki kadın Yazgül Hydyrova, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan 32 yaşındaki Ahmet Kambur yönetimindeki PU 855 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan PR 917 plakalı araç sürücüsü Yazgül Hydyrova kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi hâlen sürüyor.

 

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