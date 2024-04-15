Lefkoşa'da Park Halindeki Araçta Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Lefkoşa'da Park Halindeki Araçta Çıkan Yangın Olayı Detaylarıyla Ortaya Çıktı

Lefkoşa'da, 14 Nisan 2024 tarihinde saat 13:30 sıralarında Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde yaşanan araç yangını, aracın sahibi olan Görkem GÜLDEREN'in kullanımındaki CH 309 plakalı salon aracın park halindeyken meydana geldi. Olayın meydana geldiği sırada aracın içinde veya yakınında kimsenin bulunmaması, şans eseri ciddi bir can kaybının önlenmesine yardımcı oldu.

Yangının çıkış nedeni olarak, aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarında meydana gelen muhtemel bir kısa devre gösteriliyor. Kısa devre sonucunda başlayan yangın, aracın makine bölümündeki elektrik ve plastik aksamları etkileyerek ciddi bir zarara neden oldu.