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Lefkoşa’da park yeri kavgası: 2 yaralı

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Lefkoşa’da park yeri yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Lefkoşa’da park yeri kavgası: 2 yaralı

Lefkoşa’da Abdiçavuş Sokak üzerinde aralarında park yeri yüzünden çıkan tartışma sonucu, tasarrufunda bulunan küreği S.D.’nin yüzüne vurup burnunu kırıp vahim zarara uğratan ve E.D.’nin de başına vurup ciddi şekilde darp eden 39 yaşındaki C.D. tutuklandı. 

Dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası adı edilenler Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra, S.D. taburcu edilirken, E.D. müşahede altına alındı. 

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor. 

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