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Lefkoşa'da trafik kazası!

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Lefkoşa'da trafik kazası!
Lefkoşa'da trafik kazası!

14.04.2024 tarihinde saat 00:15 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek caddesi üzerinde, Ali ÇİLDAVUL (E-29) 167 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ET 278 plakalı salon araç ile metehan çemberine doğru seyrettiği sırada çembere geldiğinde, dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki kaldırıma çıkıp, bir işyerinin giriş basamaklarına çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Kazım ERGÜN (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Ali ÇİLDAVUL sağ ayak kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde, Kazım ERGÜN ise acil serviste müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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