Lefkoşa'da gerçekleşen operasyonda, bir şahsın ikametinde yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundu. Şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

"Lefkoşa'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı"

13 Mayıs 2024 tarihinde akşam saatlerinde Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda, Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ Ekipleri tarafından D.G. (E-41) isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada çarpıcı bulgular ortaya çıktı. Yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Ayrıca, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas bir terazi de tespit edildi.

Bu önemli bulguların ardından söz konusu şahıs tutuklanarak soruşturma başlatıldı. Olayın detayları incelenmekte ve şüphelinin uyuşturucu madde ticareti veya dağıtımı gibi suçlarla ilişkisi araştırılmaktadır. Lefkoşa Polis Müdürlüğü, bu tür suçlarla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor ve toplumun güvenliği için çaba harcıyor.