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Libya'da güvenoyu kararı protesto edildi

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Binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin güvenoyunu kararını başkent Trablus’ta protesto etti.
Libya'da güvenoyu kararı protesto edildi

Binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin güvenoyunu kararını başkent Trablus’ta protesto etti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin çağrısıyla Trablus’ta toplanan binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin (TM) Ulusal Birlik Hükümeti'nden (UBH) güvenoyunu çekme kararını protesto etti.

Trablus’un Şehitler Meydanı'ndaki gösteriye, Başbakan Dibeybe ve kabinesinden bakanların yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinden başkente gelen binlerce vatandaş katıldı.

Libyalılar, TM’ni protesto ederek, Dibeybe önderliğindeki UBH'ye destek mesajları verdi.

"Temsilciler Meclisi beni temsil etmiyor" yazılı dövizler taşıyan protestocular, TM Başkanı Akile Salih ve Salih’in destek verdiği ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter karşıtı sloganlar attı.

Dibeybe: Ben sizin hizmetkarınızım

Burada göstericilere hitab eden Dibeybe, "'Yaşama evet savaşa hayır' demek için buraya geldiniz. Libya’nın yeniden bölünmesine izin veremeyiz, geçmişe geri dönemeyiz" dedi.

UBH’nin bir uzlaşı ile Libya’da göreve geldiğini ve güvenoyu aldığına işaret eden Dibeybe, "Bu çok müstesna bir durumdu. Bizim gelişimizle, bölünmüş durumda olan Temsilciler Meclisi de birleşti." diye konuştu.

"Taziye çadırlarına hayır, düğün çadırlarına evet"

Ülkesinin yeniden bir savaşa sürüklenmesine karşı olduklarını vurgulayan Libya Başbakanı, şunları söyledi:

"Düğün çadırlarına evet, taziye çadırlarına hayır. Kalkınmaya evet, gençleri, öğretmenleri, sağlık sektörünü desteklemeye evet. Güçlü bir Libya ordusunu desteklemeye evet. Hükümetimizin projesi bunlardır."

 

Libya seçim sath-ı mailine gergin giriyor

 

Hükümetin 4 aydan uzun süredir beklediği bütçeyi hala onaylamayan Temsilciler Meclisi'ni de eleştiren Dibeybe, şöyle devam etti:

"Dibeybe milyarlarca (dinarı) israf etti diyorlar. Bu paralar sizin paranız. Hiç kimse el koyamaz ve kimseye minnet duyamazsınız. Ben sizin hizmetkarınız, evladınızım. Milyarlarca dinarı gençlere harcadık, kendilerine bir kapı açmak, yuva kurmak isteyen gençlere. Sokaklarda geçim derdine düşen gençleri kendi hallerine bırakamazdık."

"Yardımları ve sosyal projeleri devam ettireceğiz"

Aile, anne ve çocuk yardımı ile konut kredileri gibi sosyal projeleri devam ettireceklerini belirten Dibeybe, "Paraların nereye gittiğini söyleyeyim size. Bizi bugün buralara getiren öğretmenlerimiz için harcadık. Onların geçim sıkıntısına katlanmasına izin veremezdik. Aşı getirmeyi taahhüt ettik ve bugün aşı teminini fazlasıyla sağladık" diye konuştu.

Dibeybe’nin konuşmasının ardından sahne alan Libyalı sanatçılar, ‘mireskavi’ adı verilen Libya halk şarkılarını seslendirdi.

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