LTB İle Emma’nın Ortak Sergisi 24 Şubat’ta Açılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMMA)
ortaklığında düzenlenen 2019-2020 kış döneminde gerçekleştirilen “Çocuk
Atölyesi” sergisi 24 Şubat Pazartesi günü açılacak.
Başkent Sanat Merkezi’nde (Belediye Başkanlık Eski Binası) gerçekleştirilecek
sergi saat 18:00’da açılacak.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın açılışını yapacağı sergi açılışına tüm basın
yayın kuruluşları davetlidir.
YER: Başkent Sanat Merkezi (Belediye Başkanlık Eski Binası)
SAAT:18:00
TARİH:24.02.20
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