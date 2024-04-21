LTB’nin düzenlediği Lefkoşa Çocuk Şöleni,  Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve başkent Lefkoşa’daki çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Şöleni bu yıl Taşkınköy’deki Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda yapıldı.

LTB, Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği ve her yıl kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocuklar tarafından en eğlenceli şekilde kutlanması için çok geniş kapsamlı bir organizasyon yaptı.

Farklı aktivitelerin yer aldığı etkinliğe çok yoğun ilgi oldu

Çocuklar için oyunlardan konsere, çeşitli gösterilerden fotoğraf çekimine, tişört ve yüz boyamadan mandala ve uçurtmaya kadar pek çok etkinliğin yer aldığı şölen düzenlenirken, aileler çocukları ile oldukça keyifli zaman geçirdi.

HASDER ile Markutti Uçurtma Yapımı, Ülviye Karabaşak ile Ebru Sanatı, Ozan Özgenler ile Tshirt Boyama, Ferdiye Yurdakul İle Mandala Boyama, Vantrolog Hanife Tayyareci ve Kırpık, Science for Kids ile Science Show, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Konseri, Sihirbazlık Gösterisi, Yüz Boyama-Maskotlar,Oyun Ablaları ile Çocuk Oyunları ve Fotoğraf Çekim Noktası, yüzlerce kişinin katılım gösterdiği şölende çocuklara keyifli zaman geçirtti.

Başkan Harmancı: En büyük ihtiyaç bilimin ışığında düşünen ve sorgulayan bir gelecek yaratmaktır

Şölende kısa bir konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara çok özel bir bayram armağan ettiğini ifade ederek, en büyük ihtiyacın bilimin ışığında düşünen ve sorgulayan bir gelecek yaratmak olduğunu söyledi.