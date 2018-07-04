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LTB’nin işyeri denetimleri aralıksız sürüyor

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LTB’nin işyeri denetimleri aralıksız sürüyor
LTB’nin işyeri denetimleri aralıksız sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Halk Sağlığı Şubesi rutin denetimlerini 18-29 Haziran 2018 tarihleri arasında da sürdürdü.

Toplam 73  işyerinin denetlendiği bu denetimlerde Mine Yayla Berber Salonu isimli işletmeye geçerli  işyeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması ve  sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 5 Gıda İmalathanesi, 5 Restoran, 1 Kafeterya, 1 Oto Yıkama, 3 Oto Galeri, 2 Büfe, 1 Su otomatı, 1 Düğün Salonu, 9 Kasap, 2 Balık Satış Yeri, 3 Piliç Satış Yeri, 1 Süt ürünleri Satış Yeri, 14 Market, 4 Gıda Deposu, 3 Dernek Lokali, 5 Spor Salonu, 1 Off Licence, 10 Kuaför Ve Berber Salonu, 1 Öğrenci Yurdu ve 1 Park Büfesi.

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