  • BIST 2.570,04
  • Altın 1023.665
  • Dolar 17.2179
  • Euro 18.4858
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAstım ve alerjik havayolu hastalıkları birbirinden ayrı değerlendirilmemeli!

Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen 'acil durum' uzatıldı

» »
Macaristan'da, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 24 Mayıs'ta ilan edilen acil durum uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasına karar verildi.
Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen 'acil durum' uzatıldı

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga tarafından Ulusal Meclise sunulan ve hükümete, kanun hükmünde kararname çıkarabilme ve bazı kanunların uygulanmasını askıya alma yetkisi tanıyan acil durum uygulaması, 43'e karşı 116 oyla kabul edildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 24 Mayıs'ta, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ülkesine yönelik tehdit içerdiğini, hızlı kararlar alabilmek amacıyla "acil durum" ilan edildiğini açıklamıştı.

Macaristan'da hükümet daha önce de düzensiz göç ve Kovid-19 ile mücadele kapsamında acil durum ilan etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antarktika'da Güney Okyanusu zemininin en kapsamlı haritası çıkarıldı09 Haziran 2022 Perşembe 08:56
  • Tayland esrar üretimi ve ticaretini yasallaştırdı09 Haziran 2022 Perşembe 08:50
  • İran'da tren faciası!08 Haziran 2022 Çarşamba 14:55
  • Dünya Bankası, Ukrayna için 1,49 milyar dolarlık ek destek08 Haziran 2022 Çarşamba 14:34
  • Tahran'da devlete ait kiralık kasa çalındı08 Haziran 2022 Çarşamba 14:17
  • Meksika’da silahlı saldırıda 6 kişi öldü08 Haziran 2022 Çarşamba 14:03
  • AB şirketlerde kadın yöneticileri artırmak istiyor08 Haziran 2022 Çarşamba 13:22
  • NATO-Japonya ilişkileri "küresel güvenlik" marjında güçlendirilecek08 Haziran 2022 Çarşamba 11:25
  • Çekya: Rusya’ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız08 Haziran 2022 Çarşamba 09:43
  • AB , yargıda düzenleme olmadan Polonya'ya fon vermeyecek08 Haziran 2022 Çarşamba 09:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti