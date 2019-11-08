Mağusa ve bağlı bölgelerde 4 gün su kesintisi

Tarim ve Doğal Kaynaklar BakanlığıTarafından yapılan açıklamaya göre Mağusa ve bağlı bölgelere 4 gün su verilemeyecek.
işte o açıklama:
SU KESİNTİSİ
İskele - Gazimağusa arasına meyda gelen arızadan dolayı Gazimağusa ve bağlı bölgelere Su Temin
Projesi kapsamında 4 gün süre ile su verilemeyecektir.
Bölgede gerekli çalışmalar başlamıştır. Bölge halkının suyu bilinçli kullanması gerekmektedir.
Süreçle ilgili ileriki günlerde bilgilendirme yapılacaktır.
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