Mağusa ve bağlı bölgelerde 4 gün su kesintisi

Tarim ve Doğal Kaynaklar BakanlığıTarafından yapılan açıklamaya göre Mağusa ve bağlı bölgelere 4 gün su verilemeyecek

Tarim ve Doğal Kaynaklar BakanlığıTarafından yapılan açıklamaya göre Mağusa ve bağlı bölgelere 4 gün su verilemeyecek.

işte o açıklama:

SU KESİNTİSİ

İskele - Gazimağusa arasına meyda gelen arızadan dolayı Gazimağusa ve bağlı bölgelere Su Temin

Projesi kapsamında 4 gün süre ile su verilemeyecektir.

Bölgede gerekli çalışmalar başlamıştır. Bölge halkının suyu bilinçli kullanması gerekmektedir.

Süreçle ilgili ileriki günlerde bilgilendirme yapılacaktır.