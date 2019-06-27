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Mahkeme iptal etti! Bakanlık İmamoğlu ve Yavaş için özel genelge çıkarmıştı

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarının yetkilerini sınırlamak için çıkardığı genelge hukuktan döndü. Mansur Yavaş'ın atadığı genel müdür koltuğuna otururken karar istinaf mahkemesine taşındı.
Mahkeme iptal etti! Bakanlık İmamoğlu ve Yavaş için özel genelge çıkarmıştı

Türkiye'nin üç büyük kentinin belediyeleri Millet İttifakı'nda olunca hükümet yerel yönetimlerin yetkilerini sınırlamak için çalışmalara başladı. Fakat mahkeme buna dur dedi! Öyle ki Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre BELKO şirketine yaptığı atamanın, bakanlık genelgesi gerekçesiyle tescil edilmemesi işlemi mahkeme tarafından yasaya aykırı bulundu. Karar bir üst mahkeme tarafından da onanırsa atama yetkisinin belediye meclislerine devredilmesi kararı iptal edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mansur Yavaş seçildikten sonra belediyenin yüzde 99.67 oranında hissedarı olduğu BELKO adlı şirkete Kerim Yılmaz atandı. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesini gerekçe göstererek Kerim Yılmaz'ın ticaret sicilinde tescil ve ilanı işlemini yapmadı.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Bunun üzerine Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm Ticaret Sicil Genel Müdürlüklerine gönderdiği, “Belediye veya bağlı kuruluşların sahip veya ortağı oldukları belediye şirketlerinin genel kurulunda belediye veya bağlı kuruluşu temsil edecek kişilerin belediye meclisi kararıyla belirlenmesi gerektiği” yönündeki genelgeye istinaden Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün belediye iştiraklerinin yeni yönetimini tescil etmemesine ilişkin yapılan itirazı kabul etti.

İSTİNAF'IN KARARI EMSAL OLACAK

“Yasal bir düzenleme genelge ile ortadan kaldırılamaz. Ticaret Sicil Müdürlüğü, bakanlık genelgesinden önce kanun hükümleri ile bağlıdır” diyen mahkeme, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün tescil işlemini yapmamasını yasaya aykırı buldu. Bu kararın ardından Kerim Yılmaz BELKO Genel Müdürü olarak atandı. Karara itiraz edildi. İstinaf Mahkemesi’nin vereceği karar, Türkiye genelindeki tüm belediye başkanlarına da emsal olacak.

İMAMOĞLU: SAÇMA SAPAN BİR GENELGE

İstanbul'un iki kez üst üste seçilmiş belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün akşam bir televizyon programında yaptığı açıklamada yetkileri tırpanlamaya çalışan genelgeleri ‘saçma sapan' olarak nitelendirdi.

İmamoğlu, “Bazı bakanların yayınladığı saçma sapan genelgeler var. Bir belediye başkanı olarak size bu yapılsa. Bir takım tavırların olmaması gerektiği konusunda konuşacağım. Ben Ankara'nın yükünü hafifletmek için belediye başkanı oldum. Kendileri de İstanbul'un yükünü alma konusunda sorumludur” diye konuştu.

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