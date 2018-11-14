MALI GÖTÜRENLER ŞİKAYETÇİ.

KTTO Yani Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı şikayetçi

‘’ "Döviz yükseldi ve fiyatlar arttı. Döviz düşüşte, ancak fiyatlara çok yansımadı. Bunun en önemli sebebi faizdir. Bu ülkede bir de faiz faktörü var. Kredi faizleri % 15 civarından, %40 çıktı. Bu da bir maliyettir. Bu faizi ödeyebilmek için kazanmak gerek. Döviz düşüyor, faiz artıyor. Bu durumda çok daha ciddi bir tehlike var. Yılbaşından sonra bu faizlerle kaç tane iş yeri ayakta kalacak? Daha ciddi bir kriz yaşanacak."

Yani kazançlarını sömüren Bankalardan şikayetçi.

O zaman Bankalardaki durum ne ona bir bakalım.

Merkez Bankası ekonomiye yön vermesi gereken banka ne kazanmış.

2016 yılında 133,9 milyon TL olan Merkez Bankası kârı, 2017 yılında yüzde 51,8 oranında artarak, 203,2 milyon TL seviyesine yükseldi.

Diğer bankalar

2018 yılının ilk yarısında kârlılığını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,54 oranında artışla 316 milyon 166 bin TL olarak açıklandı. 2017’nin haziran ayı sonunda sektörün kârlılığı 185 milyon 396 bin TL olarak kayıtlara geçti

Sektörün ikinci çeyrek verilerine göre, toplam faiz gelirlerinin yüzde 72,22’sini oluşturan kredilerden alınan faizler geçen yıla oranla yüzde 23,81 oranında arttı ve 695.1 milyon TL’den 860.6 milyon TL’ye çıktı.

Geçen yıl takipteki alacaklardan sağlanan faiz geliri 7.9 milyon TL iken bu yıl ikiye katlanarak 16.8 milyon TL’ye fırladı.

Bu tablolara ve şikayetler bakıldığında Ticaret erbabı faizlerin yükselmesi ile birlikte vatandaşın cebine kendilerini kurtarmak için atağa geçti.Adını serbest piyasa ekonomisi denen bir kılıfla aslında kör tuttuğunu becerir metodu olan bir sistemle de kendisini korumaya aladı ve fiyatlara %100-200 arası zam yaparak kendilerini bırakın korumayı fırsattan nemalanmayı seçti.

Bütün bu bedeli kim ödüyor?

Tabi ki çalışan kesim.

İşte Hükumetler yukarıda rakamsal olarak da ortaya koyduğum öalışanın ensesinde boza pişiren kesimlerin yanında yer almaktadır.

Bakın Bankalar kendilerini korumak için faizlere yüklenmişler.

Ticaret erbabı kendilerini korumak için fiyatlara %100-200 zam yapmışlardır.

Hükumet ne yapmıştır?

Bu değişkenler nedeniyle tükselen hayat pahalılığını çaşışana ödememek için oturup bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartmış ve çalışana Ekim,Kasım,Aralık aylarında oluşacak Hayat pahalılığını ödememe kararı almıştır.

Bir da açıklama durum düzelirse geriye dönük ödeyeceğiz.Cevabını da KTTO Başkanı veriyor.’’ Çok daha ciddi bir tehlike var. Yılbaşından sonra bu faizlerle kaç tane iş yeri ayakta kalacak? Daha ciddi bir kriz yaşanacak."

İşin özeti şu ‘’Hazırlanın ey emekçiler yeni yılda iflahınız kesilecek.Bankalara rehin kalmayanınız varsa onlar da hazırlıklı olsun.’’