Mark Zuckerberg, ABD Senatosu'nda verdiği ifadede sosyal medya mağduru ailelerden özür diledi

Meta, TikTok, Snap, X ve Discord şirketlerinin üst yöneticileri her iki partiden senatörler tarafından yaklaşık dört saat boyunca sorgulandı

Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarının çatı şirketi Meta'nın Tepe Yöneticisi Mark Zuckerberg, ABD Senatosu'ndaki hararetli duruşmada çocuklarının sosyal medyadan zarar gördüğünü söyleyen ailelerden özür diledi.

Zuckerberg ile birlikte TikTok, Snap, X ve Discord şirketlerinin üst yöneticileri her iki partiden senatörler tarafından yaklaşık dört saat boyunca sorgulandı.

Kanun yapıcılar sosyal medya şirketlerinin çocukları korumak için neler yaptıklarını öğrenmeye çalıştı.

Şirketlerin kendi platformlarında yayınlanan materyallerden sorumlu tutulmasını amaçlayan kanun tasarısı şu anda Kongre'den geçiyor.

Zuckerberg ve TikTok CEO'su Shou Zi Chew, gönüllü olarak ifade vermeyi kabul etti. Ancak başlangıçta ifade vermeyi reddeden Snap, eski adı Twitter olan X ve mesajlaşma platformu Discord'un yöneticilerine mahkeme celpleri gönderildi.

Oturum sırasında beş teknoloji şirketi patronunun arkasında, sosyal medya içerikleri nedeniyle çocuklarının kendilerine zarar verdiğini veya kendilerini öldürdüğünü söyleyen aileler hazır bulundu. Aileler duruşma sırasında sık sık tepkilerini dile getirdi.

Duruşma çoğunlukla çocukların çevrimiçi cinsel istismardan korunmasına odaklansa da, senatörler beş güçlü yöneticinin yemin altında olmalarından yola çıkarak farklı konularda da sorular yöneltti.

Çin menşeli ByteDance'e ait olan TikTok uygulamasının CEO'su Chew'e, şirketinin ABD kullanıcılarının verilerini Çin hükümetiyle paylaşıp paylaşmadığı soruldu. Chew bu iddiayı reddetti.

Senatör Tom Cotton, Singapurlu Chew'e hiç Çin Komünist Partisine üye olup olmadığını sordu. Chew de "Senatör, ben Singapurluyum. Hayır," diye yanıt verdi.

Cotton'ın "Hiç Çin Komünist Partisiyle ilişkilendirildiniz mi ya da bu partiye üye oldunuz mu?" sorusuns Chew "Hayır, senatör. Tekrar ediyorum, ben Singapurluyum." sözleriyle cevap verdi.

Üç küçük çocuk babası olarak, tartışılan konuların "korkunç ve her ebeveynin kabusu" olduğunu bildiğini de sözlerine ekledi.

Singapur'da 13 yaşın altındakilerin hesap oluşturmasını yasaklayan kurallar nedeniyle kendi çocuklarının TikTok'u kullanmadığını itiraf etti.

Kongre'de sekizinci kez ifade veren Zuckerberg ise en fazla baskı altında kalan kişi oldu.

Kullanıcıları çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerini görmek üzere olabilecekleri konusunda uyaran ancak "sonuçları yine de görmek" isteyip istemediklerini soran bir Instagram uyarısını gösteren Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz "Bay Zuckerberg, ne düşünüyordunuz?" sorusunu sordu.

Zuckerberg, "Bunun arkasındaki temel bilimin", "onları doğrudan engellemek yerine faydalı olabilecek bir şeye yönlendirmeye yardımcı olmanın genellikle daha yararlı olduğunu" gösterdiğini söyledi ve konuyu "kişisel olarak inceleyeceği" sözünü verdi.

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley ile konuşması sırasında Zuckerberg, arkasında oturan ailelerden özür dilemeye davet edildi.

Zuckerberg de ayağa kalktı, seyircilere döndü ve "Yaşadığınız her şey için üzgünüm, bu çok kötü. Kimse ailenizin yaşadığı şeyleri yaşamak zorunda olmamalı." ifadelerini kullandı.

Çevrimiçi güvenlik yasası

Duruşmanın merkezinde şirketlerin şu anda Kongre'den geçmekte olan çevrimiçi güvenlik mevzuatına yönelik tutumları yer aldı.

Cumhuriyetçi milletvekili Lindsey Graham, çevrimiçi güvenlikle ilgili olarak Kongre'den geçen bir dizi yasa tasarısını listeledi ve Discord CEO'su Jason Citron'un bunları destekleyip desteklemediğini sordu.

Graham, Citron'a yanıt vermesi için çok az fırsat verse de, Discord patronunun düzenlemelerin çoğu hakkında çekinceleri var gibi görünüyordu.

Meta'da Yabancılar reşit olmayanlara mesaj gönderemeyecek

Duruşma öncesinde Meta, reşit olmayanların artık yabancılardan Instagram ve Messenger'da mesaj alamamaları da dahil olmak üzere yeni güvenlik önlemlerini duyurdu.

Patronlar ayrıca platformlarındaki içeriği denetlemek için kaç kişiyi işe aldıklarını da açıkladı.

Temsil edilen platformlar arasında en fazla kullanıcı sayısına sahip olan Meta ve TikTok 40 biner moderatöre sahip olduğunu söylerken, Snap 2 bin 300, X 2 bin ve daha küçük olduğunu söyleyen Discord ise "yüzlerce" moderatöre sahip olduğunu açıkladı.

Duruşmanın ardından salonda bulunan velilerden bazıları dışarıda bir miting düzenledi ve Kongre üyelerini firmaları sorumlu tutacak bir yasayı acilen geçirmeye çağırdı.