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Mart 2020’de Tahakkuk Eden Harçların Nisan 2020’de Ödenmesi Koşuluyla Gecikme Zammı Alınmayacak

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Mart 2020’de Tahakkuk Eden Harçların Nisan 2020’de Ödenmesi Koşuluyla Gecikme Zammı Alınmayacak
Mart 2020’de Tahakkuk Eden Harçların Nisan 2020’de Ödenmesi Koşuluyla Gecikme Zammı Alınmayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Mart 2020’de tahakkuk eden harçların Nisan 2020’de ödenmesi koşulu ile gecikme zammı alınmayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mart 2020’de tahakkuk eden ancak Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek için hükümet tarafından yürürlüğe konan önlemler nedeniyle ödemesi yapılamayan seyrüsefer harcı, muayene harcı, motorlu araç satıcı ruhsatı harcı ve özel tahsisli plaka harcı mükellefleri ile araç kayıtta devir işlemi bekleyen evraklardan, söz konusu harçların Nisan 2020’de ödenmesi koşuluyla gecikme zammı alınmayacak.

Diğer yandan kullanılmayacak durumda olan araçları yoldan çıkarma (araç durdurma) için gereken dilekçelerin, seyrüsefer ruhsatının sona erdiği ayı takip eden ay içerisinde Trafik Dairesi’ne sunulması gerekmekte. Bu nedenle Mart 2020’de sunulması gereken dilekçeler, Nisan 2020’de geriye dönük olarak kabul edilecek.

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