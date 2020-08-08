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Maskeyle sıcak havalarda serin kalmanın yolu var mı?

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Maskeyle sıcak havalarda serin kalmanın yolu var mı?
Maskeyle sıcak havalarda serin kalmanın yolu var mı?

Francesca Gillett

BBC News

Havalar çok sıcak.

Sürekli terlediğimiz şu günlerde hava sıcaklığının ne kadar yüksek olduğunu anlamak için hava durumuna bakmamıza gerek yok.

Sıcakla baş etmek için ince bir şort ve tişört giyseniz de, yüzünüze bir maske takmak zorunda kalmak bu havalarda bunaltıcı olabiliyor.

İnsanların yüzünü kapatırken bir yandan serin kalması zor olsa da, uzmanların bunun için verdiği tavsiyeleri derledik.

Doğru maske tercihi

Londra'da bir hastanede çalışan dermatolog Dr. Adil Sheraz "Hepimiz maske takıyoruz ama bazı maskeler diğerlerinden daha rahat diyor.

Sheraz'ın ilk tavsiyesi, nefes alabilen malzemelerden yapılmış bir maske takmak. Pamuk ve bambu maskeleri öneriyor.

Pek çok kişinin taktığı mavi ince cerrahi maskeler virüsün yayılmasını engellese de nefes alabilen malzemeden yapılmış değil ve bu yüzden serin kalmayı kolaylaştırmıyor.

Pamuk maskelerin dezavantajı ise nemlenmeleri. Bu yüzden pamuk maske takacak kişilere yanında yedek bir maske taşımasını da tavsiye ediyor.

Maskenin renginin de bir etki yaratabileceğini, açık renk maskelerin daha az güneş ışığını soğuracağını ve böylece daha serin kalacağını söylüyor.

Peki maskeyi takmadan önce buzdolabında soğutmak işe yarayabilir mi?

Dr. Sheraz bundan emin değil:

"Kötü bir fikir değil. Ama insanların yüzlerinde soğuk ısırmasına yol açabilir. Bu yüzden bunu tavsiye edebileceğimi sanmıyorum."

Cilt ve kozmetik bakım alanında uzmanlaşan aile hekimi Dr. Anil Budh-Raja ise dondurucuya koyulmuş bir havlunun maske olarak kullanılabileceğini söylüyor.

Fakat havlu gibi bir malzemeyi maske olarak kullanabilmek için kulağa bağlanabilecek bir hale getirmek gerekiyor.

Yaz sıcaklarında bir anda havlunuzun düşmesi, her zaman utanılacak durumlar yaratabilir.

Makyaj etkisi

Dr. Sheraz "Yapmak isteyebileceğiniz bir diğer şey de makyajdan kaçınmak olabilir" diyor.

Makyaj malzemeleri terle karışıp ciltteki gözenekleri tıkayabiliyor.

Sheraz, güneş kremi ve su bazlı nemlendirici kullanmayı tavsiye ediyor.

Dr. Budh-Raja, buzdolabında soğutulmuş hiyalüronik asidi yüze sürmenin de insanları bir süre serin tutabileceğini söylüyor.

Vizör ve terleme

Pek çok kişi maskenin yanı sıra virüsten korunmak için vizör de takıyor.

Fakat vizörler genellikle alından geçen bir bant ile tutturuluyor. Alın, sıcak günlerde insanın en çok terleyen bölgeleri arasında yer alıyor.

Bu yüzden vizörü sık sık çıkarıp terinizi silmek işe yarayabilir.

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En önemlisi sık sık su için

Sıcak günlerde sık sık su içmek tavsiye edilir. Fakat ağzınızda maske olduğu için uzun süre su içmezseniz, susuz kalabilirsiniz.

İnsanlarla sosyal mesafeyi koruyacak şekilde maskenizi çıkarabilir ve su içebilirsiniz. Maskenize dokunmadan önce elinize jel sürmeyi unutmayın.

Bunun dışında serin kalmanıza yardımcı olabilecek birkaç tavsiye daha var.

Dr. Sheraz, dışarı çıkışınızı mümkün olduğunca serin saatlere ayarlamanızı tavsiye ediyor.

Yanınızda küçük pilli fanlardan taşımak da en bunaltıcı anlarda serinlemenize yardımcı olabilir.

Johns Hopkins Üniversitesi, baş dönmesi veya nefes almakta zorluk gibi belirtiler yaşayanların sıcak ortamlardan derhal uzaklaşmasını tavsiye ediyor ve ekliyor:

"İnsanların sıcak stresine nasıl tepki verecekleri sıcaklığın yoğunluğuna, maruz kalınan süreye ve sahip olduğu hastalıklara göre değişebilir.

"Ne tür maske takarsanız takın, serinlemek için maskeye su dökmeyin. Maskeleri ıslatmak, filtreleme yeteneklerini kısıtlayabilir."

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