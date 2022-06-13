McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle yeniden açıldı

McDonald's yaklaşık bir ay sonra yeni sahibi ve yeni adıyla Moskova'da yeniden açıldı.

Vkusno & tochka (Lezzetli ve Hepsi Bu) adıyla açılan restoranın önünde Pazar günü kuyruk oluştu.

Amerikan fast food zinciri McDonald's, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana yaşanan "insani krizi" ve ülkede "öngörülemeyen çalışma ortamını" gerekçe göstererek Mart ayında Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuş ve Mayıs ayında ülkedeki yaklaşık 850 restoranını satacağını açıklamıştı.

Restoranlar Rus iş adamı Alexander Govor tarafından satın alındı ve 15'i Rusça ismiyle ve yeni markasıyla Pazar günü yeniden kapılarını açtı.

Govor, 200'ü Haziran ayında olmak üzere, geri kalan restoranların da açılacağını belirtti.

Restoranın ve menülerin isimleri Rusça olsa da, geri kalan hemen her şey McDonald's'la aynı. Peynirli hamburger 129 rubleye (yaklaşık 2,24 dolar) satılıyor.