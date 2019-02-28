“Meclis iç tüzük değişikliğine hükümet ortaklarımızdan destek yok”

Birinci Boyut programına katılan HP Milletvekili Mesut Genç hükümet ortaklarından yeterince destek bulamadığını açıkladı.

“MECLİS İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE HÜKÜMET ORTAKLARIMIZDAN DESTEK YOK”

“Meclis İç tüzük değişikliğini HP olarak 21 Kasım 2018 tarihinde Meclis Başkanlığına sunmuştuk. O günden bugüne AD-HOC Komite kuruldu. Geçmiş olduğumuz noktada bugüne kadar sadece 2 toplantı yaptık. İki toplantı ve de koalisyon ortaklarımızla yapmış olduğumuz bir toplantıyı da değerlendirdiğimiz zaman pek de iç açıcı noktada değiliz. Bizim yapmış olduğumuz o değişikliklere gerekli desteği alamadık.Nedenin de muhalefetin dayandığı başka etkenler var tabii ki koalisyon ortaklarımız da onların yolunda gidip bir takım demeçler veriyorlar. Özellikle 4 konu üzerinde duruyorum. Birincisi Nisap; ikincisi Komiteler ve yasa tasarılarının birinci görüşmelerindeki konuşma süreleri; üçüncüsü devamsızlık halinde milletvekillerine yapılacak yaptırım ve dördüncüsü de 62. Maddedir. Bu 4 ana madde üzerinde şuana kadar ne muhalefetten ne de ortaklarımızdan olumlu görüş alamıyoruz. Hükümet ortaklarımızla ortak noktada buluşamayabiliriz. Ciddi anlamda özellikle izinsiz ve özürsüz halde devamsızlıkta para cezası kseilmesine hiç bir şekilde yanaşmıyorlar. Benim de en fazla istediğim budur. Kendilerine de söyledim diğer bütün maddeleri çıkaralım sadece bu maddeyi koyalım dedim ama onlar tam tersi para cezası kesilemiyor diyorlar”.

“HÜKÜMET ORTAKLARIMIZ ESAS İVEDİLİĞİ OLAN YASALARI DEĞİL DE BAŞKA YASALARI GÖRÜŞEREK ALGIYI FARKLI YERE ÇEKİYOR”

HP olarak bazı konularda rahatsızlıkları olduğunu da dile getiren Mesut Genç, “Hem HP olarak hem de hükümeti kurduğumuz zaman halka vermiş olduğumuz sözler var. Kamu vicdanında da yer eden sürekli sıkıntı olan bir takım noktalar var. Hükümet programında da yer alan “Nerden Buldun Yasası” 5-6 aydır komitede ama henüz daha somut bir adım atılmadı. Bizim ivediliğimiz o dur. Ama biliyorsunuz ki esas ivediliği olan yasaların yerine farklı ivediliği olmayan yasa tasarıları gündeme alınıyor. Örneğin “Vicdani Ret”, “Kürtaj” gibi bu defa da ne oluyor algıyı farklı yere çekiyorlar. Ama önceliğimiz bunlar değil. Belki bu yasa tasarıları kendileri için önceliklidir ama toplum nezdinde halk nezdinde kamu reformu, belediyeler reformu önceliklidir”