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Meclis İçtüzük Karar Önerisi görüşüldü

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Cumhuriyet Meclisi İçtüzük (Değişiklik) Karar Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komite, toplanıp öneriyi görüştü.
Meclis İçtüzük Karar Önerisi görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi İçtüzük (Değişiklik) Karar Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komite, toplanıp öneriyi görüştü.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite, konuyla ilgili çalışmalarını ilerleyen toplantılarında devam ettirecek.

CTP Milletvekili Asım Akansoy başkanlığındaki Komite toplantısına, HP Milletvekili ve Komite Başkanvekili Mesut Genç, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Özdemir Berova, DP Milletvekili Koral Çağman, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.

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