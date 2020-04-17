Meclis Salı Günü Koronavirüs Gündemiyle Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Başkan Teberrüken Uluçay'ın çağrısıyla koronavirüsle ilgili gelişmeleri ele almak üzere 21 Nisan Salı günü 11.00'de toplanacak.

Hijyen önlemlerinin alınacağı toplantıya basın ve ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, son toplantının yapıldığı 19 Mart’taki oturumda olduğu gibi, bina giriş ve çıkışlarında hijyenik önlemleri alınacak, bu çerçevede Meclis salonları ve bahçe dezenfekte edilecek.

Genel Kurul salonunda oturma düzeni ise yine sosyal mesafe korunarak ayarlanacak.

Sınırlı sayıda Meclis çalışanının görev yapacağı Salı günkü oturumda, görevli tüm personel maske ve eldiven takarak görevlerini icra edecek.

Meclis Başkanı, oturuma gelecek milletvekillerinin de aynı şekilde maske tedariğini sağlayıp gerekli tedbirleri aldıktan sonra toplantıyı açacak.

Salı günü yapılacak Genel Kurul toplantısına dışarıdan hiçbir şekilde ziyaretçi ve vatandaş alınmayacak.

Aynı zamanda basın mensuplarının da alınmayacağı Genel Kurul toplantısının, haber video ve fotoğrafları Meclis Basın Bürosu tarafından servis edilecek.

Toplantının yayını, her zaman olduğu gibi BRT ekranlarından ve Meclis'in sosyal medya platformlarından canlı olarak verilecek.