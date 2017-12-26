Meclise hangi partiler mi girer?

Kalemaklındili, dil ise siyasetçinin belalısıdır. Gazeteci araştırmasını, bu araştırma sonrasında derlediklerini, deneyimleri ile birleştirir ve kalemi ile okuyucuna aktarır. Aktardıkları bazıları tarafından beğenilmeyebilir. Bu doğaldır. Ancak anket şirketleri tarafından yapılan anket sonuçlarını bir elçi olarak okuyucularına duyurduğu zaman bazı siyasetçiler tarafından sanki o anketi o yapmış gibi eleştirilmesi de kabul edilmez.

Neyse bunları geçtik ancak İzmir dağlarında nam salan dokuz dağın efesi Çakıcı gibi bizi göz, göz diyerek hedef tahtasına çevirmeye çalışanlara isterseniz anket sonuçlarını birkez daha hatırlatayım.

25.04.2017 tarihinde açıklanan ve 2100 kişi ile birebir görüşülerek yapılan ankette, 5 partinin barajı geçeceği,buna göre UBP, CTP, HP, TDP ve DP %5 barajını aşıp parlamentoya gireceği belirtilmişti. YDP, BKP, YKP ve TKPYG ülke genelinde uygulanan %5 barajının altında kalarak parlamentoda temsil edilemeyeceği öne sürülmüştü. UBP %37.95, CTP %20.85, HP %13.95, TDP %10.95, DP %7.65, YDP %3.85, BKP %1.95, YKP %1.65 ve TKP/YG 1.20 oy oranına sahiptir denildi.

Sonrasında 31.5.2017 tarihinde 1481 katılımcı ile gerçekleşen Gezicinin anketi açıklandı.Ankete göre 5 partinin meclise gireceği belirtildi. Bu ankete göre HP %30,8, UBP % 23,4, CTP% 18,1, TDP %10,2, DP % 7,8 YDP% 4,8TKP/YG % 2,2 YKP % 1,5 BKP% 1,2 oy oranına sahip olduğu belirtilmişti.

Gelelim Temmuz ayına. Temmuz ayındaGöç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin yaptığı ankete göre 4 partinin Meclis’e gireceği açıklandı. Buna göre de dağıtılmış oy oranlarına göre ise UBP: 34.05, HP: 25.86, CTP: 23.28, TDP: 9.92, DP: 4.31 oy oranına sahip olduğu belirtilmişti.

2 Ekim 2017 tarihinde 2114 kişi ile yüz yüze yapılan anketteyine 4 partinin barajı geçeceği öne sürülmüştü.Oy oranları ise UBP %30.79, HP %23.72, CTP %21.22,TDP %11.72, DP %3.40, YDP %4.79, BKP %1.32, YKP %1.80 ve TKP/YG 1.25 olarak gösterilmişti.

24 Ekim 2017 tarihinde açıklanan ankette ise vatandaşların % 31,1’i UBP’’ye % 22,3’ü CTP’ye % 21,2’si HP’ye oy vereceğini belirtirken, TDP 11.2, DP 4.8, YDP 6.3, TKP/YG 1.3, BKP 1.0, YKP 0.8oy vereceği açıklamıştı.

Ve 22 Aralık 2017 tarihinde 1304 kişi yapılan ankette, UBP 31.28, CTP 23.36, HP16.80,TDP 16. 26, YDP4,92, DP4,64, TKP/YG1,91, MDP0,82 oy oranına sahip olduğu belirtilirken HP ile TDP’nin 3. İçin yarıştığı dile getirilmişti.

Şimdi, kızdığımız, sinirlendiğimiz ve bu eli keserim de bunlara oy vermem dediğimiz, UBP’nin her ankette birinci çıktığını görürüz. Bunun yanısıra oy oranını, Tufan Erhürman gerçeği ile%17’lerden, %24 civarlarına taşıyan CTP’nin sürekli yükselerek ikinci sıraya oturduğuna da tanık olduk.

Bu anketleri analiz edersek UBP’nin oy oranını %30 civarlarında koruduğu, CTP’nin oy oranını sürekli yükselttiği, TDP’nin de önlemez bir yükseliş içerisinde olduğu görülür. Halkın Partisine gelince ilk anlardaki o yükselişinin durduğunu ve oy oranının %33’lerden %17 civarlarına indiğini görürüz.

Bunun yanısıra YDP’nin de oylarını sürekli yükselttiği görülüyor. Özellikle Gennar Araştırma Şirketinin YDP ile ilgili yaptığı oyun kabul edilmez bir davranıştır. YDP’yi anketlerde partiler arasında göstermemesi tek kelime ile aymazlıktır.

Yılların köklü partilerinden DP’nin baraj sınırında olduğuna da vurgu yapılırken, barajın üzerine çıkması UBP’nin milletvekili sayısını etkileyecek diye düşünenlerdenim. Yine de DP’nin bence barajda kalacağını kimse beklemesin diyenlerdenim. TKP/YG/BKP Başkanı Mehmet Çakıcı sürekli olarak anketleri açıklayan bizleri suçluyor. Tamam, da tüm anketlerde %1.91 oy bandına takılması da mı bizlerin suçudur diye sormadan edemiyorum.

Neyse gerçekleşen son ankete göz attığımız zaman UBP’nin 19, CTP’nin 13, HP’nin, 9 ve TDP’nin de 9 Milletvekili çıkaracağı ön görülmektedir.

Yine anketin en can alıcı 2 noktası var. Birincisi anketin ön görüsü gerçekleşirse, UBP’nin büyük kavga yapılan Mağusa’dan 5, Güzelyurt’tan da 1 Milletvekili çıkaracak olmasıdır. Mağusa’da Sunat Atun kesin sandıktan çıkar denilirken, diğerlerinin hangi vekiller olacağı merak ediliyor.

Güzelyurt’ta ise UBP’nin 1 Milletvekili çıkaracağı ön görülüyor.Bu vekilin son zamanlarda yıldızı parlayan Hatice Özler Şahin mi? yoksa, Dr. Ali Pilli, Kemal Dürüst ve Menteş Gündüz mü olacağı tartışılıyor. Ancak burada müthiş bir çekişme olduğu da artık göz ile görülüyor.

Bu anketlerde, TDP’nin büyük yükseliş içerisinde olduğu gözleniyor. Karagil’den sonra Meclise İskele bölgesinden Milletvekili gönderemeyen TDP’nin,İskele ’den garanti bir milletvekilinin çıkaracağı görülüyor. Bunun yanısıra Girne ve Mağusa’dan Milletvekili sayısını birden ikiye yükselteceği ön görülürken, Lefkoşa’dan 3 Milletvekilinin garanti olduğuna vurgu yapılıyor.

Neyse ey bazı efendiler, siyaset köprü kurmaktır. Sizler insanlar ve gazeteciler ile köprü kurup, düşüşün nedenini ve niçinini araştıracağınız yerde araya duvar ördüğünüz için yalnız kalmaya mahkûmsunuz diyenlerdenim. Bilmem anlatabildim mi?