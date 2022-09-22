Mehmet Harmancı: Lefkoşa’nın haklarının ‘bir milim geriye götürülmemesi’ için mücadele edeceğiz

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın haklarının bir milim geriye götürülmemesi için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kamuda örgütlü 12 sendika, şok grevlerinin ikinci gününde bugün Meclis’te ve Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde tam gün şok grev yapacağını duyurmuştu.

Şok grev dolayısyla Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin belediyeler değişiklik yasası ile ilgili toplantısı iptal edildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, konuyla ilgili kişisel sosyla medya hesabından bir açıklama yaptı.

Komitede yapılan görüşmelerde LTB’nin görüş ve önerlerini savunmaya devam edeceklerini belirterek, "Lefkoşa’nın haklarının bir milim geriye götürülmemesi için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Harmancı, kamu çalışanlarına mücadelelerinde başarılar diledi.

Mehmet Harmancı:

Herkese sağlıklı ve güzel bir gün dilerim.

Bugün 11. kez KKTC Cumhuriyet meclisinde belediyeler değişiklik yasası ile ilgili olarak LTB’nin görüş ve önerlerini savunacağız, Lefkoşa’nın haklarının bir milim geriye götürülmemesi için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Edit: meclis çalışanları grev uyguladığından dolayı bugün komite toplantısı iptal edildi. Çalışanlara da mücadelelerinde başarılar diliyorum