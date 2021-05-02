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Melek Kalkaner hayatını kaybetti

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Kalkaner’in cenazesi 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Paşaköy Kabristanlığında defnedilecek
Melek Kalkaner hayatını kaybetti

Paşaköy Belediyesi başsağlığı mesajı yayınladı:

 

BAŞSAĞLIĞI

Paşaköy Sakinlerinden Değerli İnsan Melek Kalkaner’i Kaybetmenin Derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allahtan Rahmet Yaslı ailesine ve sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz.

PAŞAKÖY BELEDİYE BAŞKANI

HABİL TÜLÜCÜ

Belediye Meclis Üyeleri ve

Tüm Belediye

Çalışanları

Not : Cenaze Bakanlar kurulunun almış olduğu covid-19 tedbirleri dahilinde yarın (03 Mayıs 2021) öyle namazından sonra Paşaköy mezarlığına defnedilecektir

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