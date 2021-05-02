Melek Kalkaner hayatını kaybetti

Paşaköy Belediyesi başsağlığı mesajı yayınladı:
BAŞSAĞLIĞI
Paşaköy Sakinlerinden Değerli İnsan Melek Kalkaner’i Kaybetmenin Derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allahtan Rahmet Yaslı ailesine ve sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz.
PAŞAKÖY BELEDİYE BAŞKANI
HABİL TÜLÜCÜ
Belediye Meclis Üyeleri ve
Tüm Belediye
Çalışanları
Not : Cenaze Bakanlar kurulunun almış olduğu covid-19 tedbirleri dahilinde yarın (03 Mayıs 2021) öyle namazından sonra Paşaköy mezarlığına defnedilecektir
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