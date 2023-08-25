  • BIST 7700.18
  • Altın 1629.277
  • Dolar 26.5341
  • Euro 28.6155
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Meritta deniz kaplumbağaları rehabilitasyon merkezi Yavru kaplumbağaların yuvadan çıkma sezonuna dikkat çekti

» »
Meritta deniz kaplumbağaları rehabilitasyon merkezi Yavru kaplumbağaların yuvadan çıkma sezonuna dikkat çekti
Meritta deniz kaplumbağaları rehabilitasyon merkezi Yavru kaplumbağaların yuvadan çıkma sezonuna dikkat çekti

Mermaid isimli yavru deniz kaplumbağası, tedavisinin ardından geç de olsa doğal yaşam alanına kavuşturuldu.

 

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, yavru deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkma sezonunda olduğu bu günlerde özellikle sahillerde dikkat edilmesi gereken konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada kıyı bölgelerde ve denizlerde artan insan faaliyetlerinin deniz kaplumbağası popülasyonunu olumsuz yönde etkilediğine ve alınabilecek önlemlere değinildi.

 

Geçtiğimiz günlerde “Mermaid” ismi verilen yavru deniz kaplumbağasının, yuvadan çıkıp denize ulaşmaya çalışırken dış etkenlerden kaynaklı yaşadığı zorluklar neticesinde yolunu bulma yeteneğini yitirip halsiz düştüğünü kaydeden Merkez, bu anlamda toplumsal bilincin daha da artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Önce Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’ne (Spot) daha sonra ise Meritta Merkezi’ne ulaştırılan Mermaid, sıvı kaybı tedavisinin ardından, geçtiğimiz günlerde geç de olsa sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına uğurlandı.

 

Kara: “Yardıma ihtiyacı olan bir deniz kaplumbağası bulunduğunda, uzman kişi veya kurumlar ile irtibata geçilmelidir.”

Deniz kaplumbağalarının yuvalayabileceği sahillerin çoğunlukla insan faaliyetlerinin etkisi altında olduğuna dikkat çeken Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Sahillerde kamp yapılması, şezlong ve şemsiye kullanımı, yoğun ses ve ışık kirliliği, sahillere araçla girilmesi, yuvaların üzerindeki kafeslere çöp atılması ya da yuvaların üzerinde ateş yakılması vb. pek çok unsur, deniz kaplumbağalarının gerek yumurtlama gerekse de yuvadan çıkış süreçlerini olumsuz etkilemektedir” dedi.

 

Yardıma ihtiyacı olan bir deniz kaplumbağası bulunduğunda, uzman kişi veya kurumlar ile irtibata geçilmesi gerektiğinin altını çizen Kara, “Özellikle yavruların yuvalarından çıktığı bu dönemde, sahil kenarındaki ışıklar azaltılmalı, mümkünse yüksek dalga boylu (kırmızı, sarı) ışık veya düşük basınçlı sodyum lambalar tercih edilmelidir. Yolunu şaşırmış bir deniz kaplumbağası görüldüğünde, denize 1,5 - 2 metre uzakta kuma bırakılarak denize ulaşması sağlanmalıdır. Yavru kaplumbağa, denize uzakta ise nemli kum dolu bir kabın içine alınarak, üstüne nemli bir bez örtülmesi ve yetkililer gelene kadar gölge bir yerde bekletilmesi büyük önem taşımaktadır. Böyle bir durumda 0533 839 95 95 numaralı telefondan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaşılabilir” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyada bir ilk: Felçli kadın dijital avatar aracılığıyla 'konuşabildi'24 Ağustos 2023 Perşembe 08:39
  • Araştırma: Çocuklukta uzun süre hareketsiz kalmak kalpte hasarlara neden olabilir23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:48
  • Nesli tükenmekteydi: ABD'de "beneksiz zürafa" doğdu23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:34
  • Roma döneminden kalma ‘kendini eğlendir’ yazan kupalar bulundu23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:27
  • En yaygın 11 kabus konusu23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:18
  • Pestisit kalıntısı tespit edilen 128,5 ton ithal hayvan yemi yakılarak imha ediliyor22 Ağustos 2023 Salı 16:10
  • “Şampiyon Melekler Çocuk Parkı”22 Ağustos 2023 Salı 16:09
  • Lapta Güzelyalı Belediye Plajında Caretta caretta Şenliği21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:02
  • Britney Spears ‘artık acıya dayanamadığını’ söyledi20 Ağustos 2023 Pazar 14:37
  • Melek Mosso Merit Park Otel’de misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı20 Ağustos 2023 Pazar 13:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti