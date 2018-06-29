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Merkel: Türkiye ile mülteci anlaşması örnek olmalı

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Brüksel’deki AB zirvesinin gündemindeki en önemli konu mülteci krizi. Almanya Başbakanı Merkel, diğer ülkelerle yapılacak işbirliğinde Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının örnek alınması gerektiğini söyledi
Merkel: Türkiye ile mülteci anlaşması örnek olmalı

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve Brüksel'de başladı. Mülteci krizi iki gün sürecek zirvenin gündemindeki en önemli maddeyi oluşturuyor.

Almanya Başbakanı Merkel, Brüksel'de zirve öncesinde yaptığı açıklamada, göç konusunda ele alınacak noktalardan birinin AB'nin dış sınırlarının korunması olduğunu söyledi. AB'nin dışındaki kabul merkezleri konusunda Kuzey Afrika'daki ilgili ülkelerle konuşulması gerektiğine dikkat çeken Merkel, "Kendi kendimize bu ülkeler hakkında konuşamayız” dedi. Türkiye ile AB arasında mülteci krizine çözüm bulmak için imzalanan anlaşmanın "karşılıklılık” temelinde olduğunu hatırlatan Merkel, bu nedenle kabul merkezlerinin oluşturulacağı bu ülkelerin ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Merkel: Türkiye'ye yardımın geriye kalan 3 milyar eurosu ödenmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'e hareketinden önce Alman meclisinde yaptığı hükümet açıklamasında, Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci mutakabatının diğer ülkelerle yapılacak işbirliğine örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade etmişti.

Mülteci anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye yapılması öngörülen yardımın geriye kalan 3 milyar eurosunun da ödenmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, ancak böylelikle "3 milyondan fazla Suriyeliyi kabul eden Türkiye'nin bu sorunu aşmasına yardım edebiliyoruz diyebiliriz” dedi. Merkel, "Türkiye'ye yönelik bütün eleştirilere rağmen, Türkiye'nin bu konuda büyük bir iş yaptığını” belirtti.

Juncker'den "yeni sömürgecilik" uyarısı

AB dışında kurulması plananan mülteci kabul merkezlerinin Kuzey Afrika'da oluşturulması tartışılıyor. Ancak AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos'un verdiği bilgilere göre, henüz hiçbir Kuzey Afrika ülkesi topraklarında mülteci kabul merkezi kurulmasına hazır olduğu yönünde açıklamada bulunmadı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, bu tartışmaların yeni sömürgeci bir tutuma dönüşmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Juncker, "Brüksel'den Kuzey Afrika ülkeleri adına karar veremeyeceğimize dikkat çekerim” şeklinde konuştu. Göç konusunda çalıştıklarını belirten Juncker, ancak "bugün burada yeni sömürgecilik oluştuğu şeklinde bir izlenim oluşmamalı” dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelmeye çalışan mültecilerin denizde kurtarılmasının ardından Avrupa dışında oluşturulacak bir kabul merkezine gönderilmesini öneriyor. Korunmaya muhtaç sığınmacıların da, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) işbirliği ile AB ülkelerine gönderilmesi öngörülüyor. Böylelikle sığınmacıların Akdeniz üzerinden AB'ye gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.

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