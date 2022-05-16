Merkez Bankası: Mart ayında cari açık 5,55 milyar dolar

Merkez Bankası Mart ayı ödemeler dengesi raporunu açıkladı. Buna göre cari işlemler hesabı Mart ayında 5,554 milyar dolar açık verdi.

Merkez Bankası Mart ayı ödemeler dengesi raporunu açıkladı. Buna göre cari işlemler hesabı Mart ayında 5,554 milyar dolar açık verdi.

Ekonomistlerin beklentisi, açığın 5,3 milyar dollar olacağı yönündeydi.

Cari işlemler Şubat’ta 5,15 milyar dolar açık vermişti.

Merkez Bankası’nın açıklamasında şöyle denildi:

- 12 aylık cari işlemler açığı 24.223 milyon ABD doları olmuştur. Bu gelişmede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3.356 milyon ABD doları artarak 6.342 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

- Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 314 milyon ABD doları açık vermişken, bu ay 2.480 milyon ABD doları fazla vermiştir.

- Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.472 milyon ABD doları artarak 2.329 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

- Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 708 milyon ABD doları artarak 1.450 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.