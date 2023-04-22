Facebook'un da ana şirketi olan Meta, binlerce kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Teknoloji devi Meta’nın, maliyetleri düşürmeye devam ederken 10.000 kişiyi işten çıkarmaya yönelik daha büyük planın bir parçası olarak derhal 4.000 kişiyi işten çıkaracağı açıklandı.

CNBC’den Meta tarafından onaylanan bir rapora göre, çarşamba günü yeni bir işten çıkarma turu başladı. Şirket, bu yılın başlarında duyurulan ve büyük ölçüde teknik rollere odaklanan çalışmada, ilk başta 4 bin kişiyi çıkartacak.

CEO Mark Zuckerberg, işten çıkarmaların şirketin “verimlilik yılı”nın bir parçası olarak geldiğini söyledi. Meta, iddialı sanal gerçeklik girişimi Metaverse’ten para kazanmaya çalışırken maliyetleri de düşürme planı yapıyor.

Şirket, Covid-19 pandemisinin evden çalışmaya ve çevrimiçi aktivitelerde yükselmeye yol açmasının ardından tırmanan bir işe alım çılgınlığının ardından 2022’de dünya çapında 87.000 çalışanla zirve yaptığını bildirmişti.

Kasım ayında şirket 11.000 çalışanı işten çıkardı. Bugünkü kesinti ile birleştiğinde, Meta yaklaşık 21.000 kişiyi işten çıkarma yolunda ilerliyor ve çoğu yeni pozisyon için de işe alımları dondurdu. Bu kesintiler teknik çalışanları hedef alırken, Zuckerberg, mayıs ayı sonlarında ek işten çıkarmaların işletme gruplarını etkileyeceğini söyledi.

Zuckerberg açıklamasında, “İnsanlar daha üretken olacak ve işleri daha eğlenceli ve tatmin edici olacak. En yetenekli insanlar için daha da büyük bir mıknatıs olacağız. Bu nedenle verimlilik yılımızda, mükerrer veya daha düşük öncelikli projeleri iptal etmeye ve her organizasyonu olabildiğince yalın hale getirmeye odaklandık.” açıklamasını yaptı.