ABD'deki resesyon endişesi yaz başından beri birçok büyük şirketin personel azaltmasına neden oldu. Son olarak Meta ve Google, çalışanlarına şirkette başka bir pozisyon bulmaları için süre veriyor. Bulamamaları halinde işten çıkarıyor.

Meta, Google, Nordstrom personel azaltmayı planlıyor.

Birçok uzman, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 daraldığı raporlarının ardından ABD'nin resesyona girebileceği konusunda uyardı. Bu korkular, Merkez Bankası’nın Haziran ayında faiz oranlarını 75 baz puan artırarak 28 yılın en büyük faiz artırımını ilan etmesinin ardından yeniden alevlendi.

S&P Global Ratings'deki ekonomistler, bu yaz ABD Merkez Bankası’nın yaptığı ilk iki faiz artırımının ardından, yıl sonuna kadar GSYİH'de yüzde 2,4'lük bir düşüş öngörüyor. Bank of America geçen ay ekonomik ivmenin azaldığını ve yıl sonuna kadar hafif bir resesyonun mümkün olduğu konusunda bir uyarı yayınladı.

Demokratlar, bu ayın başlarında, saatlerce süren tartışmaların ardından, enflasyonu düşürmeyi amaçlayan iddialı bir yasayı onayladı ve 437 milyar dolarlık enflasyonu azaltma yasasını Başkan Joe Biden’a gönderdi. Tüm bu ekonomik endişelere karşı büyük şirketler de önlem almaya başladı. Wall Street Journal'a göre Google ve Facebook'un ana şirketi Meta, maliyetleri düşürmek amacıyla işe alımları azaltırken, Nordstrom'un 231 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Forbes Mayıs ayından beri işten çıkarma yapan şirketleri derledi:

META

Wall Street Journal'ın son haberine göre Meta 83 bin 553 çalışanının olduğu departmanlarının yeniden düzenliyor. Şirket geçen yıl itibarıyla, rollerine artık ihtiyaç duymadığı çalışanların şirket içinde farklı bir pozisyona başvurmaları için bir ay süre veriyor. Farklı bir pozisyon bulamamaları halinde ise işten çıkartılıyorlar.

GOOGLE

Benzer bir hamleyi Google da yaptı. Şirket yaklaşık 50 çalışanını Google'da kalmak istiyorlarsa üç ay içinde yeni bir şirket içi rol bulmaları gerektiği konusunda uyardı.

Nordstrom

Yerel bir kanal olan KCRG, lüks moda perakendecisi Nordstrom'un 231 çalışanının önümüzdeki aydan itibaren işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirket konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

GAP

Adı açıklanmayan kaynaklar Wall Street Journal'a salı günü verdikleri demeçte, Gap'in New York ve San Francisco'daki ofislerinin yanı sıra Asya'daki ofislerinden 500 kadar kurumsal işçiyi çıkartabileceğini söyledi. Şirket sözcüsü Forbes’a bu iddianın doğru olduğunu söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

WARNER BROS. DİSCOVERY

Haber sitesi Axios'a göre, Nisan ayında iki devin birleşmesiyle oluşan Warner Bros. Discovery, şirketin WarnerMedia ve Discovery taraflarından yüzlerce reklam satış çalışanını işten çıkaracak. İsimsiz kaynaklara atıfta bulunan Insider'a göre şirket HBO, CNN, Discovery, Turner ve Warner Bros. Entertainment'ı temsil eden reklam ekibini küçültmeyi planlıyor.

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs, yıllık performans değerlendirmelerinin bir parçası olarak genellikle her yıl çalışanlarının yüzde 1 ila yüzde 5'ini işten çıkarıyor. Ancak bu programı Covid-19 salgınında askıya almıştı. New York Times, bu planları bilen bazı kişileri kaynak göstererek yatırım bankasında bu yılın başlarında, yapılmayan işten çıkarmaların bu ay içinde yapılması önerildi.

CİTİGROUP

Bloomberg’e konuşan bir kaynağın söylediğine göre bankacılık devi Citigroup konut piyasasının yükselen enflasyon ve Merkez Bankası’nın son faiz artırımlarından sonra konut ipoteği bölümünde işten çıkartmalar yaptığını bildirdi.

SNAP

Snapchat’in sahibi olan Snap şirketi geçen ayın sonunda yapılan açıklamaya göre bu yıl ikinci kez işten çıkarma yapacak. CNN tarafından elde edilen şirket için bir nota göre çalışanlarının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Snap CEO'su Evan Spiegel şirket notunda, şirketin 6 bin 400'den fazla çalışanının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurdu. Verge, şirketin daha düşük bir gelir artışı oranı ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Şirketin hisse senedi fiyatı Bu yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 80 düştü.

The Verge’ün anonim kaynaklara dayandırdığı haberine göre Snap, Temmuz’da açıklanan hayal kırıklığı yaratan bir kazanç raporunun ardından Ağustos başında 6 bin çalışanından bazılarını işten çıkarmaya başladı. Kaç kişinin işten çıkarıldığı açıklanmadı.

FORD

Wall Street Journal’ın haberine göre Ford Ağustos ayının sonlarında elektrikli araç üretimine geçerken harcamaları kısmaya çalışıyor. Bu nedenle otomobil üreticisi yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

APPLE

Geçen ay Bloomberg'in bildirdiğine göre dünyanın en değerli şirketi Apple, işe alımlardaki yavaşlama nedeniyle 100 sözleşmeli işe alım görevlisini işten çıkardı Apple, Forbes'tan gelen sorulara yanıt vermedi.

HBO MAX

15 Ağustos’ta HBO Max, Discovery'nin 43 milyar dolarlık HBO Max ana şirketi WarnerMedia'yı satın almasından dört ay sonra gelen bir maliyet düşürme çabasıyla 70 kişiyi işten çıkardı.

MİCROSOFT

10 Ağustos’ta Business Insider, şirketin Redmond kampüsünde modern yaşam deneyimlerinde yapılacak kesintilerle birlikte 180 bin çalışanının yüzde 1’ini azaltacağını açıklamasının ardından Microsoft’un 200 çalışanını işten çıkardığını bildirdi.

WİX.COM

Web tasarım şirketi Wix.com bu yıl ikinci işten çıkarma turunu gerçekleştirdi. Geçen ay ş100 çalışanı işten çıkaran şirket Başkanı ve COO’su Nir Zohar, İsrail gazetesi Calcalist’e “Dünya ekonomik bir kriz yaşıyor ve ABD GSYİH'sinin büyüme olmadan düştüğünü gördük” dedi.

WALMART

Geçen ay başında Wall Street Journal'ın anonim kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD’deki en büyük özel işveren olan Walmart, şirket yeniden yapılandırmaya çalışırken kurumsal çalışanlarından 200'ünü işten çıkarmaya karar verdi.

TESLA

Temmuz’da Tesla, başta otopilot bölümünde olmak üzere 229 çalışanını işten çıkardı. Aynı günlerde CEO Elon Musk, ekonomi hakkında “süper kötü bir hissi” olduğunu söyledi.