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Meta’dan ChatGPT uyarısı: Kötü amaçlı yazılımlar yükselişte

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Meta, ChatGPT konusunda uyardı. Kullanıcıları kötü amaçlı uygulamalar ve tarayıcı uzantıları indirmeye ikna edenlerin ortaya çıktığını ve bu yeni fenomeni kripto para birimi dolandırıcılığına benzettiğini söyledi.
Meta’dan ChatGPT uyarısı: Kötü amaçlı yazılımlar yükselişte

Mart ayından bu yana Meta, popüler yapay zekâ destekli sohbet botunu içeren araçlar olarak tanıtılan yaklaşık binden fazla kötü amaçlı bağlantı bulduğunu söyledi.

Raporla ilgili bir basın toplantısında konuşan Meta Bilgi Güvenliği Sorumlusu Guy Rosen, “Kötü oyuncular için ChatGPT yeni kripto paradır” dedi.

Rosen ve diğer Meta yöneticileri, şirketin hızla insan benzeri yazı, müzik ve sanat yaratabilen ChatGPT gibi yapay zekâ teknolojileriyle bağlantılı kötü amaçlı yazılımlara karşı hazırlıklar yaptığını söyledi.

ChatGPT ile ilgili ilk uyarı Meta’dan gelmiyor. Milletvekilleri de çevrimiçi dezenformasyon kampanyalarının yayılmasını kolaylaştırma olasılığı yüksek olduğu için bu popüler teknolojiye dikkat çekmişti. Ayrıca bazı haber sitelerinde de kullanılan yapay zekâ teknolojisinin yanlış haberler yaptığı gündeme gelmişti.

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