Meteorolojiden ‘sıcak hava’ uyarısı

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının artarak iç kesimlerde 44 derece kadar yükseleceğini duyurdu.

Dairenin 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan hava raporuna göre havanın açık ve az bulutlu olması, en yüksek hava sıcaklığının, periyodun ilk günleri iç kesimlerde 41-44 ve sahillerde 33-36 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 35-38 ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.