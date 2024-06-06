  • BIST 10350.96
  • Altın 2461.474
  • Dolar 32.2901
  • Euro 35.2217
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

Meteorolojiden ‘sıcak hava’ uyarısı

» »
Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının artarak iç kesimlerde 44 derece kadar yükseleceğini duyurdu.
Meteorolojiden ‘sıcak hava’ uyarısı

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının artarak iç kesimlerde 44 derece kadar yükseleceğini duyurdu.

Dairenin 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan hava raporuna göre havanın açık ve az bulutlu olması, en yüksek hava sıcaklığının, periyodun ilk günleri iç kesimlerde 41-44 ve sahillerde  33-36 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 35-38 ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tozlu hava etkili oluyor03 Haziran 2024 Pazartesi 08:18
  • Yaz başlıyor... Sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak...31 Mayıs 2024 Cuma 08:17
  • Yer yer sağanak yağmur bekleniyor30 Mayıs 2024 Perşembe 08:32
  • Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylem, dokuzuncu gününde devam ediyor.29 Mayıs 2024 Çarşamba 08:35
  • Cuma gününe kadar sağanak yağış bekleniyor28 Mayıs 2024 Salı 08:35
  • Sıcak ve nemli hava etkili olacak26 Mayıs 2024 Pazar 10:47
  • Sıcak ve nemli hava etkili olacak25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:43
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?24 Mayıs 2024 Cuma 15:43
  • Bugün hafif yağmur bekleniyor24 Mayıs 2024 Cuma 08:20
  • Hafif yağmur bekleniyor23 Mayıs 2024 Perşembe 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti