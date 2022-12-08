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Mimarlar Odası: İnşaatların projelendirilmesi yerel mimar ve mühendislerle birlikte yürütülmelidir

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Mimarlar Odası, ülkede uygulanacak olan tüm inşaatların projelendirilmesinin yerel mimar ve mühendislerle birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Mimarlar Odası: İnşaatların projelendirilmesi yerel mimar ve mühendislerle birlikte yürütülmelidir

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası, ülkede uygulanacak olan tüm inşaatların projelendirilmesinin yerel mimar ve mühendislerle birlikte yürütülmesi gerektiğini açıkladı.

Mimarlar Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, odanın, hem yetkilileri ziyaretlerinde hem de tüm basın açıklamalarında, yıllardır kamu binalarının mimari yarışmalarla elde edilmesinin önemini her platformda aktardığı ifade edildi.  

“ÜLKEMİZİN MİMAR VE MÜHENDİSLER HİÇE SAYILIYOR”

“Tüm bu uyarılara rağmen hükümet yetkilileri tarafından yapılması öngörülen 500 yataklı devlet hastanesinin yurt dışından gelecek bir proje ile yapımına başlanacağının, Sağlık Bakanı’nı ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi’nin açıklamalarından öğrenildiği” belirtilen açıklamada, “Görüyoruz ki, yine aynı tavır ve davranış sergilenmekte, yine ülkemizin kurumları ve yetiştirdiği mimar ve mühendisler hiçe sayılmaktadır” denildi.

“Hükümet yetkililerine, KKTC yasalarının açık ve net olduğu” hatırlatılan açıklamada, ülkede uygulanacak olan tüm inşaatların projelendirilmesinin yerel mimar ve mühendislerle birlikte yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

“İSTİKRARLI OLARAK İZLENEN BU DAVRANIŞ KABUL EDİLEMEZ”

“İstikrarlı olarak izlenen bu davranışın kabul edilemez olduğu” savunulan açıklamada, “Kendi ülkemizin kurumlarını ve yetişmiş teknik elemanlarını yok sayarak, bir kez daha hata yapıldığını belirtmek isteriz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamu yapılarının gerek mimari yarışma, gerekse de hizmet alımı ile elde edilebilmesi için Mimarlar Odası’nın, her zaman göreve ve iş birliğine hazır olduğu kaydedildi.

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