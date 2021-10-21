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Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İmar Planının Gizli Bir Şekilde Revize Edilip Onaylandığını İddia Etti

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Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İmar Planının Gizli Bir Şekilde Revize Edilip Onaylandığını İddia Etti
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İmar Planının Gizli Bir Şekilde Revize Edilip Onaylandığını İddia Etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın revize edilerek Birleşik Kurula sunulduğu ve onaylandığını iddia etti.

Aysal yaptığı yazılı açıklamada, “Öğrendiğimiz bilgi, kapalı kapılar ardında gizlenerek yapılan pazarlıklar sonucunda revize edilen imar planının hukuka aykırı olarak Birleşik Kurula sunulduğu hatta onaylandığı şeklindedir” dedi.

Böyle bir gelişmenin ülkeye telafisi imkansız zararlar vereceğini belirten Aysal, yapılan düzenlemelerin kamunun yararına olmadığını iddia etti konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Aysal, “Bu revizyonla kimlere veya hangi firmalara ne kadar rant sağlandığını tespit edip açıklayacağımızı kamuoyu bilgisine getiririz” dedi.

Aysal, Temmuz 2021’den önce İmar Planı hakkında yeni çalışmaların başladığı duyumu aldıklarını, bunun üzerine 29 Temmuz ve 12 Ekim’de Şehir Planlama Dairesinden yazı ile bilgi talep ettiklerini de kaydetti.

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