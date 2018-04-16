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Mustafa Hacı Ali İşletmeleri’nden açıklama

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Mustafa Hacı Ali İşletmeleri, bazı yayın organlarında çıkan haberlere karşı, bugün bir açıklama yaparak, amaçlarının halka kaliteli ve ucuz yumurta sunmak olduğunu belirtti...
Mustafa Hacı Ali İşletmeleri’nden açıklama

Rekabet Kurulu'nun 'ucuz yumurta satışı' cezası ile yargıya başvurulduğu açıklandı.

Hacı Ali İşletmeleri'nden yapılan açıklama şöyle;

'Sayın Halkımıza duyuru,

Rekabet Kurulu firmamıza, Özkul Özyiğit'in 'Mustafa Hacı Ali İşletmeleri halkımıza yumurtayı ucuza satıyor' iddiasıyla yaptığı şikâyet üzerine ceza kesmiştir. Adil olmayan bu kararı Mustafa Hacı Ali İşletmeleri kabul etmemiş ve yargıya başvurmuştur. 

Mahkemelere intikal eden bu dava yakın zamanda görüşülecektir. Yeni Bakış ve Afrika gazetelerinde bu konuyla ilgili tek taraflı çıkan haberler maksatlıdır.

Bu haberlerin kaynağı ve dava konusunda taraf olan Özkul Özyiğit, Rumlardan kalma 70 yıllık kümeslerde üretim denemiştir. Hacı Ali İşletmeleri ise ürünlerini, kendi özkaynakları ile son teknolojiye sahip insan eli değemeden üretip paketleyen yumurta çiftlikleri kurmuş ve halkımıza kaliteli ve ucuz yumurta sunmaktan gurur duyan bir işletmedir."

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