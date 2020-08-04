Müteahhitlerin eylemi sürüyor: “Hükümetten bir açıklama bekliyoruz”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Birliğin 28 Temmuz tarihinden beridir Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylemle ilgili açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Birliğin 28 Temmuz tarihinden beridir Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylemle ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Ersan Saner’in Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmasını geçtiğimiz günlerde Başbakan Ersin Tatar’a, bugün ise İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a ulaştırdığı bilgimize gelmiştir.

Hükümet ortağı tarafların plan üzerinde uzlaşması hususunda bir zemin olması veya olmaması eylemimizin seyrine ışık tutacaktır.

Hükümetten konuyla ilgili bir ses, bir açıklama bekliyoruz.

Şu an itibarı ile eylemimiz devam etmektedir.”