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Nanobotlar kanserli tümörleri yüzde 90 oranında azaltabilir

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Bilim insanları kan dolaşımı yoluyla kanserli tümörleri yüzde 90 oranında azaltabilen nanorobotlar geliştirdi. 450 nanometre boyutundaki minik robotların tümör tedavisi ihtiyacını ortadan kaldırabileceği öne sürülüyor.
Nanobotlar kanserli tümörleri yüzde 90 oranında azaltabilir

Kan dolaşımı yoluyla hareket eden nanorobotlar mesanedeki kanserli tümörleri yüzde 90 oranında azaltabilir.

Barcelona'daki bilim insanları, potansiyel bir atılımla, tedaviyi doğrudan büyümeye ulaştıran 450 nanometre boyutunda minik robotlar yarattı.

Araştırma, Katalonya Biyomühendislik Enstitüsü (IBEC) ve CIC biomaGUNE'deki bilim insanları tarafından Biyotıp Araştırma Enstitüsü (IRB Barcelona) ve Barselona Özerk Üniversitesi (UAB) ile işbirliği içinde yürütüldü.

BİRDEN FAZLA TÜMÖRÜ ORTADAN KALDIRIYOR

Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada araştırmacılar, minik makinelerin tek bir denemeden sonra tümörü küçülterek birden fazla tümör tedavisi ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini gösterdi.

Mesane kanseri için mevcut tedaviler arasında ameliyat ve kemoterapi bulunurken, bu tedavilerin maliyetlerinin de çok yüksek olduğu kaydedildi.

Bunun nedeni, hastaların tümörün küçüldüğünü görmeden önce altı ila dört hastane ziyaretine ihtiyaç duymalarıdır.

Ancak yeni çalışma, nanobotların bunu tek seferde başarabileceğini iddia etti.

450 NANOMETRE BOYUTUNDA NANOBOTLAR 

Nanobotların çapı 450 nanometredir ve bunu görebilmek için büyütme oranını 20 milyon kat arttırmanız gerekir.

Robotların yüzeyleri altın nanoparçacıklarla kaplanarak araştırmacıların kan dolaşımında nasıl hareket ettiklerini ve tümöre nasıl saldırdıklarını görmelerini sağladı.

FARELERİN KAN DOLAŞIMINA ENJEKTE EDİLDİ

Ekip nanobotları mesane kanseri olan farelerin kan dolaşımına enjekte etti ve altın renkli makinelerin tümöre ulaşmak için vücuda yayılarak çalışmaya başlamasını izledi.

Ekip nanobotun, dokuların mekanik özelliklerine katkıda bulunan hücre dışı matrisini parçalayan tümörün yakınındaki pH dengesini artırdığını fark etti.

Minik nanobotlar tespit edildikten sonra, idrar yolunun dokusuna çarptı.

Ancak tümör daha süngerimsi olduğu için, minik robotlar emilir ve içeride gruplanır ve lokalize tümörleri ve tiroid bezi kanserini tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan bir radyoizotop olan radyoaktif iyot iletir.

TÜMÖRÜN GERİ DÖNMESİNİ ENGELLEYİP ENGELLEMEYECEĞİNDEN EMİN DEĞİLLER

Nanobot çalışmasını yürüten bilim insanları nanobot tedavisinin tümörün geri dönmesini engelleyip engellemeyeceğinden hala emin değiller, ancak nanobotun başarısının ardından uzun vadeli etkinliği belirlemek için ek çalışmalar halihazırda devam ediyor.

Mesane kanseri için başlangıçtaki iyileşme oranları başarılı olsa da, hastaların yüzde 30 ila 70'inde tümörler geri dönmekte, ek tedavi ve masraf gerektirmekte ve yüzde 10 ila 30 arasında ilerleme göstermektedir.

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